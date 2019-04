Politia spaniola a retinut pe aeroportul din Madrid un barbat spaniol in varsta de 30 de ani care, fara un motiv aparent, a ranit cu un cutit o tanara mexicana in varsta de 25 de ani si a agresat un barbat roman in varsta de 48 de ani, care ii sarise femeii in ajutor, relateaza marti agentia EFE.



Conform politiei din Madrid, agresiunea s-a petrecut luni dimineata in zona de plecari a Terminalului 1 al aeroportului, aproape de ghiseele de check-in. Femeia a fost atacata prin suprindere si a fost ranita la o ureche, moment in care un barbat roman a intervenit incercand sa o apere. Dar suspectul l-a trantit la pamant si i-a pus cutitul la gat, atunci sosind si agentii de politie care l-au retinut pe agresor. Ambele victime au fost transportate la spitalul Ramón y Cajal din Madrid, unde au primit ingrijiri medicale pentru rani usoare, scrie Agerpres. Barbatul arestat a mai fost de 11 ori in detentie si a primit ordine de restrictie fata de unele persoane sau locuri.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre madrid, roman, aeroport, femeie, cutit

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×