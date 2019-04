''Furgoneta a explodat cand echipa de deminare a STF (Forta Speciala de Reactie Rapida) si fortele aeriene au incercat sa dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat.

Purtatorul de cuvant al fortelor de securitate nu a fost imediat disponibil pentru a comenta informatia.

BREAKING: A new explosion went off in Sri Lanka following a series of bombings that killed more than 200 people on Easter Sunday. https://t.co/NFZov2sTgR

Politia din Sri Lanka a gasit 87 de detonatoare de bombe in autogara principala din capitala Colombo, la o zi dupa seria de atentate sinucigase in care si-au pierdut viata cel putin 290 de persoane, inclusiv cetateni straini, relateaza AFP si Reuters.

Fortele de ordine anunta, intr-un comunicat, ca '87 de detonatoare au fost descoperite in autogara privata Bastian Mawatha din Pettah', un cartier al capitalei situat la jumatatea distantei intre hotelurile si biserica din Colombo lovite duminica de explozii.

'Politia a gasit 12 dintre detonatoare imprastiate pe sol si, ulterior, a cercetat o groapa de gunoi in care au mai fost gasite inca 75', au precizat autoritatile, scris Agerpres.

WARNING: New video shows the moment of an explosion at the St. Anthony's Church in Sri Lanka on Easter Sunday that has left more than 200 dead and over 400 wounded.https://t.co/nGzKcpr5s2 pic.twitter.com/fIebXwv6OL