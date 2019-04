Cu ocazia Zilei Mondiale a Pamantului, oamenii de stiinta din Groenlanda trag un semnal de alarma referitor la pericolul incalzirii globale pentru zona Arcticului, declarand ca temperaturile din zona vor creste cu doua cifre in urmatorii 100 de ani. De asemenea, specialistii avertizeaza ca in lipsa unor masuri de contracarare a efectelor schimbarilor climatice, acestea se vor resimti curand si la nivel global, la fel cum se pot observa deja in tinutul Arctic.



In acest context, Ariston Thermo Group isi asuma implicarea deplina in aceasta cauza, sprijinind in mod activ cercetarea fundamentala a oamenilor de stiinta din zona.

Din tinuturile inghetate ale insulei Disco, in largul coastei Groenlandei de Vest, echipa de oameni de stiinta condusa de profesorul Morten Rasch - de la Departamentul de GeoStiinta si Managementul Resurselor Naturale de la Universitatea din Copenhaga - care analizeaza efectele schimbarilor climatice asupra ecosistemului local, trage un semnal de alarma: in urmatorii 100 de ani, temperaturile locale vor creste cu cel putin 5° C sau, in cel mai rau caz, cu 10° C.

Potrivit unui comunicat remis 9am, modificarea temperaturilor determina si amplifica, constant, schimbarile asupra mediului inconjurator. Spre exemplu, cresterea temperaturii determina disparitia ghetarilor, ce reprezinta una dintre principalele resurse capabile sa absoarba caldura, iar mai putina gheata pe mare are ca rezultat o cantitate mai mare de caldura eliberata inapoi in atmosfera. Acesta este un exemplu de ciclu vicios si dificil, foarte important de oprit.

„Suntem martorii unei cresteri de 50% a precipitatiilor, o crestere a umiditatii si disparitia treptata a ghetarilor. In Arctic, cresterea temperaturii este mai puternica decat in ‚Äč‚Äčorice alt loc de pe pamant, ghetarii absorbind 90% din caldura pe care o primeste de la soare, in timp ce restul este reflectat si dispersat in mediul inconjurator. In cazul reducerii ghetarilor, capacitatea de absorbtie scade la 80%, iar caldura dispersata devine 20%”, declara profesorul Morten Rasch, cel care conduce echipa de cercetatori din insula Disco.

Cercetarea condusa de profesorul Rasch si echipa sa se bucura de sprijinul Ariston Thermo Group, care se implica activ in problemele legate de incalzirea globala.