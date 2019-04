Aproximativ 290 de persoane au fost ucise si 500 ranite in atentatele sinucigase comise duminica de Paste in Sri Lanka, potrivit unui nou bilant anuntat luni de politia locala si citat de France Presse.



UPDATE 09:51 - Atentatele din Sri Lanka de la 6 biserici si hoteluri au fost comise de atacatori sinucigasi, a precizat criminalistul guvernului din Sri Lanka.

BREAKING: Sri Lankan government forensic analyst tells AP that 6 church, hotel bombings carried out by 7 suicide bombers. — The Associated Press (@AP) April 22, 2019

"Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti", a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el, potrivit Agerpres.

Duminica, in cateva ore, mai multe bombe au provocat moarte si dezolare in patru hoteluri si trei biserici, in timpul liturghiei de Paste, in cateva locuri din insula situata in Asia de Sud, care nu a mai cunoscut o asemenea izbucnire de violenta de la sfarsitul razboiului civil in urma cu zece ani.

Opt explozii in total au lovit duminica Sri Lanka. Cateva zeci de straini au fost ucisi in aceasta tara care atrage turistii cu plajele sale idilice si natura luxurianta.

Numarul lor exact "este dificil de determinat. Aproximativ 37 (de straini) au murit, dintre care 11 au fost identificati. Unele dintre corpuri sunt mutilate si greu de identificat", a declarat pentru AFP un responsabil al Afacerilor Externe.

Politia a anuntat luni ca o bomba "artizanala" a fost gasita duminica noapte pe un drum ce duce la terminalul principal al aeroportului Colombo si ca a fost dezamorsata cu succes de fortele aeriene srilankeze. Aeroportul ramane deschis in conditii de inalta securitate in urma atentatelor.

Aproximativ 1,2 milioane de catolici traiesc in Sri Lanka, o tara de 21 milioane de locuitori, unde crestinii reprezinta 7% din populatie, in mare parte budista (70%). Tara numara de asemenea 12% hindusi si 10% musulmani.