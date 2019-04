Actorul de comedie Volodimir Zelenski, nou intrat in politica, a obtinut duminica o victorie zdrobitoare in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ucraina in fata presedintelui in exercitiu Petro Porosenko, reflectand amploarea nemultumirii alegatorilor fata de puterea actuala, conform unui sondaj la iesirea de la urne, citat de AFP si DPA.





Umoristul de 41 de ani a obtinut 73,2% din sufragii, comparativ cu 25,3% pentru rivalul sau de 53 de ani, conform acestui sondaj realizat la iesirea de la urne de consortiul 'Exit Poll National' care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice. Zelenski, care a devenit cunoscut ca interpret al unui candidat fictiv intr-un show de televiziune extrem de popular, s-a prezentat in campanie ca o alternativa la un sistem politic a carui imagine a fost afectata de coruptia puternic inradacinata in Ucraina. "Am reusit impreuna. Nu va voi dezamagi niciodata", a spus Zelenski, intr-un discurs dupa anuntarea exit-poll-ului, sustinut in cartierul sau general de campanie, unde a iesit imediat pentru a le multumi sustinatorilor. "Cetateni ai tarilor post-sovietice, uitati-va la noi! Totul este posibil", a adaugat el. In acelasi timp, Petro Porosenko si-a recunoscut infrangerea si l-a felicitat pe adversarul sau, promitand in acelasi timp sa nu paraseasca viata politica. Sondajele realizate la iesirea de la urne "sunt evidente si imi dau toate motivele sa il sun pe adversarul meu si sa il felicit", a spus Porosenko in fata sustinatorilor sai. Zelenski era creditat in ultimele sondaje cu peste 70% din intentiile de vot, cu mult peste rivalul sau, presedintele in exercitiu Petro Porosenko. Lentoarea luptei anticoruptie si impasul in care se afla conflictul din estul tarii i-au exasperat pe alegatorii ucraineni, contribuind la ascensiunea lui Zelenski la presedintia fostei republici sovietice cu 45 de milioane de locuitori, aflata la portile Uniunii Europene. Daca Porosenko este creditat de sustinatorii sai ca a apropiat Ucraina de Occident, a redresat armata si a evitat falimentul tarii, una dintre cele mai sarace din Europa, pe de alta parte niciun inalt responsabil nu a fost condamnat pentru coruptie, iar conflictul din estul tarii pare in impas. Acordurile de pace semnate la Minsk la inceputul lui 2015 au permis o diminuare a tensiunilor, insa luptele continua zilnic.

