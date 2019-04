Papa Francisc si-a exprimat "tristetea" in urma atentatelor comise in Sri Lanka care au indoliat duminica Pastelui Catolic, declarandu-se aproape de "toate victimele acestei crude violente", relateaza AFP.



Cel putin 158 de persoane, intre care 35 de straini, au fost ucisi duminica intr-o serie de explozii care au avut loc in hoteluri de lux si in bisericile din Sri Lanka care oficiau liturghia pascala, potrivit politiei.

"Am aflat cu tristete stirea privind aceste grave atentate, care exact azi, in duminica Pastelui, au adus doliu si durere in mai multe biserici si in alte lacasuri de rugaciune din Sri Lanka", a spus papa Francisc in traditionalul mesaj "Urbi et Orbi" (catre cetate si lume) de la balconul central al bazilicii Sfantul Petru, potrivit Agerpres.

"Vreau sa-mi exprim afectiunea si apropierea fata de comunitatea crestina, care a fost lovita in timp ce se reculegea in rugaciune si fata de toate victimele acestei crude violente. Ii incredintez Domnului pe cei care au pierit tragic si ma rog pentru cei raniti si pentru toti cei care sufera din cauza acestui eveniment dramatic", a adaugat Suveranul Pontif.

Anterior papa a oficiat liturghia din Duminica Invierii in Piata Sfantul Petru

Liturghia de Pasti a inceput cu intonarea cantecului 'Resurrexit' - care celebreaza Invierea Domnului - la care au participat cardinali, episcopi si preoti, dar si credinciosi veniti din lumea intreaga.

Piata Sf.Petru a fost decorata cu mii de flori aduse din Olanda, o traditie care dateaza din 1985, dupa ce un maestru florar olandez a decis sa trimita o ofranda florala Vaticanului, in fiecare Duminica a Pastelui Catolic.

Anul acesta au fost aduse 55.000 de flori si plante, printre care 25.000 de lalele albe, rosii si galbene; 7.000 de narcise galbene si albe; 6.000 de zambile albastre si albe si 1.500 de flori Strelitzia reginae.