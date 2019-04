Cel putin 52 de oameni au fost ucisi in sase explozii produse in cursul noptii in hoteluri si biserici din Sri Lanka, a anuntat duminica politia, transmite AFP.

UPDATE 13:32 - Bilantul seriei de explozii produse duminica la biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka a crescut la 158 de morti, dintre care 35 de straini, transmite AFP citand o sursa din cadrul politiei.

Alte 254 de persoane au fost internate la spital in capitala Colombo si inca 60 de raniti au fost inregistrati in doua dintre explozii survenite in afara capitalei.

Cel putin 64 de oameni au murit chiar in capitala, unde au fost lovite de explozii trei hoteluri si o biserica, alti 67 de oameni au murit in atacul de la o biserica din Negombo, la nord de Colombo, iar alti 25 la o alta biserica in Batticaloa, in estul statului insular, conform aceleiasi surse.

Inca o explozie produsa duminica dupa amiaza la un hotel dintr-o suburbie a capitalei Colombo s-a soldat cu doi morti, a anuntat ulterior politia.

Responsabili din spitale citati de dpa au afirmat ca 185 de oameni, dintre care 12 straini si-au pierdut viata in explozii, iar alti 400 au fost raniti.

Atentatele nu au fost revendicate deocamdata, iar autoritatile nu au vorbit de o actiune terorista

Lideri din intreaga lume au condamnat exploziile survenite de Pastele catolic, noteaza dpa.

Alte cateva sute de oameni au fost raniti in aceste deflagratii, care au vizat de Pastele catolic trei hoteluri de lux, o biserica din capitala Colombo si alte doua din apropierea capitalei, informeaza Agerpres.

Cel putin 160 de raniti au fost dusi la spitalul national din Colombo dupa explozia de la biserica Sf. Anton din capitala. Au mai fost vizate o biserica din Negombo, la nord de Colombo, si una din Batticaloa, la est. Un responsabil al spitalului local a evocat 300 de raniti.

Una dintre explozii a avut loc la Cinnamon Grand Hotel, situat in apropiere de resedinta oficiala a premierului, a mentionat pentru France Presse un responsabil al hotelului.

Sri Lanka, stat insular din Asia de sud, este o tara majoritar budista, catolicii fiind in numar de circa 1,2 milioane, la o populatie totala de 21 de milioane, constand in aproximativ 70% budisti, 12% hindusi, 10% musulmani si 7% crestini.

Unii crestini sunt criticati pentru ca sustin anchete externe privind crimele comise de armata srilankeza impotriva rebelilor tamili in razboiul civil incheiat in 2009, conflict soldat potrivit ONU cu 80.000-100.000 de morti.

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) 21 April 2019