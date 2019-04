Un indian, disperat ca tocmai s-a inselat si a votat cu partidul gresit in alegerile legislative care se desfasoara in prezent in India, si-a taiat degetul aratator cu un satar, informeaza AFP.



Intr-un video care a devenit imediat viral pe retelele de socializare, Pawan Kumar a explicat ca a confundat joi, la sectia de votare, simbolurile prezentate pe calculator si a votat pentru partidul premierului nationalist Narendra Modi in locul candidatului rival in statul sau Uttar Pradesh (nord), informeaza Agerpres. Disperat, el s-a intors acasa si si-a taiat degetul aratator. Desi voturile sunt electronice in birourile de vot, degetul aratator al fiecarui alegator este marcat cu cerneala permanenta dupa ce a votat, astfel incat sa nu poata sa voteze inca o data. Un al doilea video arata satarul pe podea si pe Kumar alaturi, tinandu-si mana cu un bandaj pe locul degetului lipsa. "Am vrut sa votez pentru elefant si am mers la floare", a explicat el in inregistrarea video. Floarea de lotus simbolizeaza partidul aflat la putere, in timp ce elefantul este acela al unei coalitii de opozitie impotriva prim-ministrului in Uttar Pradesh. Joi a fost a doua zi a alegerilor maraton in India, care au inceput la 11 aprilie si se vor incheia la 19 mai.

