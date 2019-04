Politia suspecteaza un atac terorist.

"Din nefericire, pot confirma ca o femeie de 29 de ani a fost ucisa, la Creggan, in urma unor schimburi de tiruri. Noi tratam acest eveniment ca pe un incident terorist, o ancheta cu privire la crima a fost deschisa", a scris pe Twitter Mark Hamilton, comisarul-sef al politiei din Irlanda de Nord.

Femeia care a murit in urma incidentelor este jurnalista Lyra McKee. Aceasta a fost transportata la spitalul Altnagelvin Hospital, unde insa n-a mai putut fi salvata. Lyra MCKee urma sa publice doua carti si era considerata o stea in ascensiune a jurnalismului de investigatie.

Partidul nationalist irlandez Sinn Fein a condamnat "fara rezerva" aceste fapte, catalogand decesul tinerei drept un "atac impotriva intregii comunitati, impotriva procesului de pace si impotriva Acordului din Vinerea Mare", semnat in 1998 pentru a pune capat Tulburarilor, in virtutea caruia puterea in provincie este impartita intre Sinn Fein si DUP.

"Ramanem uniti in hotararea noastra de a construi un viitor mai bun si pasnic pentru toti", a declarat, citat intr-un comunicat, conducatoarea Sinn Fein Michelle O'Neill.

A journalist has been killed covering riots in Derry. Her name was Lyra McKee. She was 29. She recently signed a two-book deal with Faber, who called her a "rising star of investigative journalism". This is her last tweet, sent from the scene of the unrest. pic.twitter.com/0gk1Fa7Du0