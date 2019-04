Baietelul, Ja'bari Gray, a venit pe lume la 1 ianuarie in San Antonio si a cantarit la nastere doar 1,36 kilograme, potrivit San Antonio Express-News.

Corpul lui este lipsit in mare parte de piele, cu exceptia capului si a unor zone de pe membrele inferioare, iar pleoapele ii sunt sudate.

Medicii l-au invelit intr-un stat protector care trebuie schimbat frecvent si i-au aplicat unguente topice pentru reducerea riscului de infectie.

''El a stat in spital toata viata'', a declarat pentru Express-News mama lui Ja'bari, Priscilla Maldonado.

"Am reusit sa-l tin in brate de doua ori, insa cu halat si manusi. Nu e contact direct. Nu e la fel'', a adaugat ea.

Se intampla rar ca un bebelus sa se nasca fara piele, a explicat doctor Ana Duarte, care conduce sectia de dermatologie de la Nicklaus Children's Hospital din Miami si nu este implicata in cazul lui Ja'bari.

''Pielea este cel mai mare organ al nostru'' si detine numeroase functii importante, precum protectia in fata infectiilor si reglarea temperaturii corpului, a precizat Duarte.

''Daca nu exista o bariera corespunzatoare, in special ca bebelus, pot interveni numeroase probleme de diverse tipuri'', a adaugat ea.

Exista mai multe afectiuni dermatologice care pot conduce la nasterea unor copii cu piele foarte fragila sau lipsiti de piele, scrie Agerpres.

Una dintre acestea este epidermoliza buloasa, o tulburare genetica ce se manifesta printr-o piele foarte fragila si predispusa la leziuni, conform National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite. Leziunile pot aparea dupa rani minore sau chiar si dupa actiuni banale de frecare, precum scarpinat.

