Cele aproximativ 200.000 de albine din stupii de la Notre-Dame au supravietuit incendiului care a devastat acoperisul catedralei franceze, luni, in contextul in care pe retelele de socializare au aparut in ultimele zile numeroase reactii ale unor internauti din lumea intreaga care se declarau ingrijorati de soarta acestor insecte, informeaza AFP.



"Albinele sunt in viata. Pana in aceasta dimineata, pana la ora 11:00, nu aveam nicio veste despre ele", a declarat pentru AFP apicultorul Nicolas Geant, care se ocupa de stupii de la Notre-Dame, aflati in sacristia alaturata edificiului.

"La inceput, am crezut ca cei trei stupi au ars, nu aveam nicio informatie. Apoi, am putut sa vad pe imagini din satelit ca nu era cazul, iar purtatorul de cuvant al catedralei mi-a confirmat ca albinele intrau si ieseau din stupi", a adaugat el.

Beekeepers still anxiously wait for news of Notre Dame's BEES after blaze https://t.co/BgOnsQxbKd — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2019

Nicolas Geant a primit mesaje si incurajari din lumea intreaga de la persoane care se intrebau daca albinele au pierit in acel incendiu, scrie Agerpres.

"A fost ceva neasteptat. Am primit mesaje din Europa, desigur, dar si din Africa de Sud, din Japonia, din Statele Unite si din America de Sud", a adaugat el.

This picture shows the bees were outside the burn zone at Notre Dame Cathedral -we hope they survived the heat and ashy air! #bees #beekeeping #NotreDameFire #NotreDameCathedral #NotreDame pic.twitter.com/RF3uSjQS2b — BBKA (@britishbee) April 17, 2019

In caz de incendiu si inca de la primele urme de fum, albinele "se indoapa" cu miere si isi protejeaza regina.

"Aceasta specie (albina europeana) nu isi abandoneaza stupul. Ele nu au plamani, insa CO2-ul le adoarme", a explicat Nicolas Geant, care spera sa isi revada albinele "saptamana viitoare".

Notre Dame 'miracle' as cathedral's rooftop bees and hives survive fire https://t.co/xoCuTlVvy9 pic.twitter.com/SYtuHfu4aR — ABC Adelaide (@abcadelaide) April 19, 2019

Fiecare stup produce in medie in fiecare an 25 de kilograme de miere, vanduta personalului de la Notre-Dame, care le ingrijeste incepand din 2013.