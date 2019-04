Papa Francisc a oficiat joi, pentru a cincea oara in timpul mandatului sau pontifical, o slujba in Joia Mare din calendarul catolic intr-o inchisoare de la periferia Romei, unde suveranul pontif a spalat picioarele unui grup de 12 detinuti, informeaza AFP.



Liderul de la Vatican a fost aplaudat calduros in momentul sosirii sale de aproximativ 200 de detinuti din inchisoarea Valletri, aflata intr-o periferie sud-estica a Romei, unde traiesc in total aproape 600 de prizonieri si unde lucreaza 200 de supraveghetori, scrie Agerpres.

Dupa o scurta predica improvizata, papa Francisc, in varsta de 82 de ani, a ingenunchiat sustinut de doi asistenti, pentru a spala si a saruta picioarele unui grup de 12 detinuti - noua italieni, un brazilian, un ivorian si un marocan.

Suveranul pontif a reamintit joi ca este vorba despre un gest rezervat in trecut "sclavilor" atunci cand un oaspete sosea intr-o casa. El i-a sfatuit pe toti detinutii sa practice intre ei acest gest de "fraternitate", repetat in zilele noastre de episcopii catolici.

"Fiecare trebuie sa fie servitorul celorlalti" si "cel mare trebuie sa il serveasca pe cel mic", a pledat papa, care a criticat "gestul de a domina, de a face rau, de ii umili pe ceilalti".

In traditia crestina, Joia Sfanta comemoreaza ziua in care Iisus a spalat picioarele apostolilor

Tot atunci a instituit euharistia cu ocazia ultimei sale mese (Cina cea de Taina). Ritualul a fost perpetuat in crestinism, cu exceptia unor ramuri protestante.

De la debutul pontificatului sau, papa Francisc a decis sa descentralizeze aceasta actiune in afara zidurilor cetatii Vaticanului. Suveranul pontif a vizitat in trecut, cu aceasta ocazie, o inchisoare pentru minori si un centru pentru fosti mafioti reintegrati in societate.

Joi dimineata, papa Francisc a condus, de asemenea, in bazilica Sfantul Petru, traditionala slujba pascala care da startul binecuvantarii cu ulei sfintit, folosit in anumite sacramente oficiate pe parcursul intregului an.

Cu ocazia acestei slujbe in fata prelatilor si a credinciosilor din Roma, papa Francisc a declarat: "Nu suntem distribuitori de ulei imbuteliat. Practicam aceasta ungere murdarindu-ne mainile in timp ce atingem rani, pacate, angoase ale oamenilor".