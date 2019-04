Cel putin 29 de turisti germani au fost ucisi miercuri intr-un accident de autobuz pe Insula portugheza Madeira, potrivit unui nou bilant, in urma mortii unei femei la Spitalul din Funchal, relateaza AFP.



Accidentul a avut loc in localitatea de coasta Canico, la ora locala 18:30 (17:30 GMT). Vehiculul la bordul caruia se aflau aproximativ 50 de persoane a parasit carosabilul intr-o curba si s-a rasturnat, oprindu-se intr-o casa construita in panta. Soferul autobuzului, care se pare ca a pierdut controlul asupra vehiculului din motive ce urmeaza sa fie investigate, precum si ghidul care insotea grupul de turisti, au fost raniti, dar au scapat cu viata, scrie Agerpres.

Cel putin 28 de persoane au fost ranite, inclusive doi cetateni portughezi. Persoanele ranite au fost transportate la un spital din orasul Funchal. Trei au fost operati, 23 se afla sub observatie si doi au fost externati, potrivit informatiile transmise de agentia de presa Lusa.

Unul din pasagerii internati a incetat din viata la spital, conform anuntului facut miercuri seara de un purtator de cuvant al spitalului, care a mentionat ca printre victime nu se numara copii.

Turistii din autocarul rasturnat aveau varsta cuprinsa intre 40 si 50 de ani.

Guvernul regional din Madeira a decretat trei zile de doliu

Presedintele portughez, care a anuntat ca se va deplasa la Madeira in timpul noptii, si-a 'exprimat tristetea si solidaritatea tuturor portughezilor in acest moment tragic si mai ales durerea pentru persoanele apropiate ale victimelor'. Sousa a mai anuntat ca intentioneaza sa vorbeasca cu omologul sau german Frank-Walter Steinmeier.

Premierul Antonio Costa a anuntat pe Twitter ca a contactat-o pe Angela Merkel pentru a-i comunica 'tristetea' sa in legatura cu producerea "tragicului accidentului". El a prezentat 'in numele guvernului portughez cele mai sincere condoleante tuturor familiilor afectate'.

"Vesti oribile ne sosesc din Madeira", a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al executivului german Steffen Seibert. El a transmis 'cea mai mare tristete a noastra pentru cei care si-au pierdut viata in accident'.'Gandurile noastre se indreapta catre toti cei raniti'.

Ministerul de externe de la Berlin a anuntat crearea unei linii telefonice de urgenta

Cunoscut sub denumirea de 'insula florilor' sau 'perla Atlanticului', arhipelagul portughez Madeira, situat la 500 de km de coasta Marocului, atrage in fiecare an sute de mii de turisti prin peisajul sau vulcanic si climatul bland. Sezonul de varf este vara, dar multi turisti sosesc si in perioada sarbatorilor de Paste.

Un numar record de turisti au vizitat Madeira in 2017, peste 1.3 milioane, in principal britanici (28,6%) si nemti (27,6%), conform cifrelor date publicitatii de Biroul de turism din Madeira, citat de AFP.

Format din doua insule principale, Madeira si Porto Santo, arhipelagul are 270.000 de locuitori, dintre care peste 130.000 locuiesc in Funchal, capitala regionala.

Figurand in serialul 'Sissi', Funchal se mandreste ca s-a aflat la originea vindecarii aproape miraculoase a imparatesei Elisabeta a Austriei, care si-a tratat aici, la mijlocul secolului al XIX-lea, tuberculoza si melancolia. Un alt vizitator celebru a fost Winston Churchill, care venea aici regulat in anii 1950 si picta acuarele. 'Madeira este gradina mea plutitoare' ii placea sa spuna premierului britanic. Pe insula locuiesc multi cetateni britanici, ei fiind cei care controleaza productia celebrului vin de Madeira.

In ziua de astazi, cel mai celebru fiu al Madeirei este Cristiano Ronaldo, nascut in 1985 intr-un cartier sarac din Funchal. In martie 2017, aeroportul din Madeira a fost redenumit in cinstea celui care detine 5 Baloane de Aur. Orasul sau natal a deschis, de asemenea, in 2013, un muzeu in onoarea sa.