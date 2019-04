Premierul francez Edouard Philippe a anuntat, miercuri, ca va fi organizat un concurs de arhitectura pentru reconstructia turlei care s-a prabusit in timpul incendiului de la catedrala Notre-Dame de Paris, potrivit BFM TV.



Consiliul de ministri, care a avut loc miercuri, a fost consacrat in intregime incendiului de la catedrala Notre-Dame, care a afectat grav monumentul.

Seful Guvernului a anuntat, in timpul unei declaratii de presa, ca un concurs international de arhitectura va fi organizat avand ca obiectiv reconstructia turlei, distrusa in totalitate in timpul dezastrului.

"Concursul va permite sa aflam daca va fi nevoie sa reconstruim o alta turla identica sau daca trebuie sa dotam catedrala cu una noua, adaptata la tehnicile si problemele epocii noastre", a detaliat Edouard Philippe, potrivit Stirileprotv.ro.