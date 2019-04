Un preot devenit erou, care a adus alinare ranitilor din atacul terorist de la Bataclan, care a avut loc in anul 2015, si-a riscat viata intrand in catedrala Notre-Dame pentru a salva Coroana de Spini a lui Iisus Hristos, informeaza The Sun

Jean-Marc Fournier, preot al serviciului de pompieri din Paris, sustine ca s-a numarat printre cei care au intrat in catedrala veche de peste 850 de ani, in momentul in care mistuita de flacari.

In egala masura, el a salvat si Preasfantul Sacrament, timp in care serviciile de urgenta au format un "lant uman" pentru a scoate relicvele din cladirea in flacari.

Notre Dame fire – Hero priest risked his life running into burning Notre Dame to save Jesus Christ’s Crown of Thorns four years after comforting Paris terror attack victims https://t.co/C3EJdWUjZc — Julie Krezmien (@krezmien) April 16, 2019

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, sustine ca au fost salvate si alte cateva dintre operele de arta si relicvele religioase, printre care si coroana si tunica Sfantului Ludovic. "Coroana de Spini, tunica Sfantului Ludovic si alte cateva lucrari importante sunt acum intr-un loc sigur", a spus ea, potrivit adevarul.ro.

O sursa din serviciile de urgenta a spus ca "parintele Fournier este un adevarat erou. Nu a dat dovada de teama, indreptandu-se direct spre relicvele din catedrala si s-a asigurat ca acestea sa fie salvate. Are de-a face cu viata si moartea in fiecare zi si nu arata ca-i e frica".

Operele de arta evacuate din catedrala Notre-Dame in timpul incendiului declansat luni urmeaza sa fie transferate la Muzeul Luvru, le-a declarat reporterilor ministrul francez al Culturii, Franck Riester, potrivit Reuters.