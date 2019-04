Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, le-a propus eurodeputatilor sa-si doneze banii cuveniti pentru ziua de marti in scopul reconstructiei catedralei Notre-Dame, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la implicarea tuturor celor 28 de state membre ale Uniunii Europene in acest efort, transmit agentiile EFE si, respectiv, dpa.





Dupa incendiul de luni seara care a distrus o buna parte dintr-unul din simbolurile culturii franceze si europene, Tajani, citat de EFE, s-a referit la Notre-Dame ca fiind "prima catedrala a vietii sale" si a aratat ca inima tuturor este "ranita" dupa incendiul de la Paris. "Vom fi alaturi de poporul francez, pentru ca va fi nevoie de mult timp pentru a vindeca aceasta rana. Trebuie sa facem ceea ce putem, un eurodeputat mi-a sugerat mai inainte sa strangem fonduri (...) Putem dona ceea ce castigam astazi ca semn al solidaritatii", a sugerat Tajani, in deschiderea sesiunii, adaugand ca la intrarea in hemiciclul de la Strasbourg, unde plenul se reuneste pana joi, va fi amplasata o cutie unde vor putea fi donati banii. "Trebuie sa reconstruim catedrala si cred ca acesta ar fi un mesaj pozitiv al Parlamentului European. Ma bazez pe toti si sper ca acest mesaj al Parlamentului, Comisiei si Consiliului poate fi un lucru bun pentru Franta", a mai spus Tajani, care i-a felicitat de asemenea pe pompierii parizieni care s-au luptat luni noaptea cu flacarile, scrie Agerpres. Daca cei 751 de europarlamentari de la Strasbourg isi vor dona diurnele de marti s-ar putea colecta 225.300 euro, insa se asteapta ca donatiile unor membri sa fie mai mari, noteaza EFE. Totodata, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de dpa, a facut apel la toate cele 28 de state membre ale UE sa sprijine refacerea catedralei Notre-Dame, amintind ca orasul sau natal, Gdansk, in Polonia, a fost reconstruit dupa cel De-Al Doilea Razboi Mondial in urma distrugerilor masive suferite. "Stiu ca Franta ar putea sa o faca si singura, dar aici este in joc ceva mai mult decat ajutorul material. Noi suntem legati prin ceva mai important si mai profund decat tratatele", a spus Donald Tusk.

