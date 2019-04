Catedrala Notre-Dame, construita intre secolele al XII-lea si al XIV-lea, constituie un "simbol al pacii", fiind numita de francezi "inima Parisului".





Catedrala Notre-Dame din Paris se afla pe Ile de la Cite, insula situata pe Sena, in inima Parisului, considerata leaganul antic al capitalei franceze. A fost construita in secolul al XII-lea, pe locul unui alt lacas de cult, respectiv Catedrala Saint-Etienne, care, la randul sau, fusese intretinuta si reparata pentru a putea rezista atat razboaielor cat si uzurii timpului, potrivit site-ului oficial al monumentului.

"Doamna noastra de Paris" este o catedrala romano-catolica in stil gotic, una din cele mai frumoase monumente din acea perioada istorica.

Ea a fost construita intre anii 1163 si 1345. Aceasta catedrala a fost martora multor evenimente istorice importante precum incoronarea Regelui Henry al VI-lea al Marii Britanii ca Rege al Frantei pe 16 decembrie 1431, incoronarea lui Napoleon I si a sotiei lui in 1804, Revolutia Franceza in anii 1790, si a inspirat mari scriitori - Victor Hugo in opera sa, "Cocosatul de la Notre-Dame".

Turla, care avea 93 de metri inainte de incendiul devastator izbucnit luni dupa-amiaza, a fost construita din 500 de tone de lemn si 250 de tone de plumb, fiind reconstruita de Viollet-le-Duc in secolul al XIX-lea, noteaza ziare.com.

Impozanta si majestuoasa, fatada catedralei este impartita, pe verticala, prin pilastrii, in trei parti, iar pe orizontala, pe trei planuri, cel de la parter deschizandu-se prin trei porti, care se numesc, de la stanga la dreapta, ''Poarta Fecioarei'', ''Poarta Judecatii'' si ''Poarta Sfintei Ana''. Fiecare dintre acestea este acoperita cu sculpturi complexe, reprezentand scene biblice si din vietile sfintilor, noteaza volumele ''Franta. Ghid complet'' (1993) si ''Constructii Monumentale'' (1989).

Deasupra portilor, se afla celebra Galerie a Regilor, cu cele 28 de statui ale regilor Iudeei si Israelului, distrusa in timpul Revolutiei de catre revolutionarii care au crezut ca acestea ii infatiseaza pe regii Frantei, dar restaurata in secolul al XIX-lea, de catre arhitectul Viollet-le-Duc.

Nivelul urmator este reprezentat de doua ferestre laterale grandioase, care incadreaza marea rozasa de circa 10 m diametru, care formeaza o aureola deasupra statuii Fecioarei Maria cu Pruncul Iisus in brate, incadrata de doi ingeri.

Spirala centrala a catedralei, cu o inaltime de 82 m, este marginita de doua turnuri patrate, de 69 m inaltime. Vizitatorii pot urca sa vada aici celebrul clopot de alama de 16 tone, pe care in ''Notre-Dame de Paris'', romanul lui Victor Hugo, il tragea cocosatul Quasimodo. La baza celor doua turnuri, deasupra rozasei, se intinde o galerie lunga de arce inlantuite, sprijinite pe coloane.

Intrarea in catedrala frapeaza prin dimensiunile sale

Are circa 130 m lungime, 50 m latime si 35 m inaltime, putand adaposti cu usurinta 9.000 de persoane, noteaza volumul ''Art et Histoire. Paris et Versailles'' (2001). Zidurile constructiei se inalta pe trei randuri de coloane, impartind catedrala in cinci nave. Notre-Dame impresioneaza nu doar prin dimensiuni, cat mai ales prin armonia proportiilor si a liniilor si prin eleganta ornamentelor. O caracteristica a catedralei o reprezinta faptul ca este inconjurata de capele pe toate laturile. Rozasele transeptului si rozasa de pe fatada principala sunt unicele vestigii ale vitraliilor din secolul al XIII-lea. Dintre acestea se remarca cea din extremitatea nordica, care prezinta scene din Vechiul Testament, avand-o in centru pe Fecioara Maria cu Pruncul Iisus si care propaga o placuta lumina de tonalitate albastra, potrivit ''Art et Histoire. Paris et Versailles'' (2001).

Catedrala Notre-Dame a gazduit o serie de evenimente din istoria Frantei

Printre acestea se numara incoronarea lui Henric al VI-lea al Angliei ca rege al Frantei, in anul 1431, in timpul Razboiului de 100 de ani, si pe cea a imparatului Napoleon, in 1804.

In interior, ar incapea pana la 10.000 de oameni, iar monumentul emblematic din Paris atrage aproape 13 milioane de vizitatori în fiecare an.

Statuile de pe flesa catedralei Notre-Dame din Paris, demontate

Saptamana trecuta, o operatiune spectaculoasa a avut loc la Paris, cand 16 statui din cupru au fost demontate de pe flesa catedralei Notre-Dame din Paris pentru a fi restaurate, informeaza AFP.

"Este un eveniment exceptional, magic. Este pentru prima data cand le vedem de atat de aproape, intrucat au fost amplasate acolo in anii 1860", a declarat Marie-Helene Didier, conservator general pentru patrimoniu si coordonatoare a programului de restaurare.

Aceasta restaurare istorica a statuilor gri-verzui, care reprezinta 12 apostoli si patru evanghelisti, se inscrie in cadrul unui proiect de renovare a flesei (turla) catedralei Notre-Dame din Paris.

Statuile in cauza, inalte de trei metri si cantarind aproximativ 250 de kilograme, vor fi transportate la Perigueux, in regiunea Dordogne, unde vor fi mai intai examinate, apoi restaurate, inainte de a reveni la Paris pentru a fi ridicate si amplasate din nou la locurile lor, in anul 2022, scrie Agepres.

"Ele vor fi renovate doua cate doua, in baza unui sistem de stafeta, in timp ce celelalte vor fi expuse timp de 19 luni in centrul catedralei", inainte de a ajunge din nou pe flesa de la Notre-Dame, a explicat Jean-Michel Guilment, care lucreaza la Directia regionala pentru afaceri culturale.

Statuile vor putea sa isi modifice culoarea in timpul restaurarii si sa capete nuante maronii, regasind astfel culoarea bronzului original.

Ele au fost instalate in timpul reconstructiei flesei catedrale pariziene, realizata in perioada 1859-1860 de arhitectul Eugene Viollet-le-Duc, care s-a autoreprezentat in una dintre statui, sub trasaturile Sfantului Thomas. Flesa originala a fost construita in 1250, insa a fost demontata in perioada 1786-1792.