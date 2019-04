"Simbol al Frantei", o catastrofa "ingrozitoare", "scene sfasietoare": de la Berlin, Londra, Washington si alte capitale reactiile s-au inmultit luni seara dupa incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris, noteaza AFP.





Marii lideri ai lumii au transmis mesaje in urma incendiului devastator izbucnit luni dupa-amiaza la catedrala Notre-Dame.

Germania

"Aceste imagini ingrozitoare cu Notre-Dame in flacari fac rau. Notre-Dame este un simbol al Frantei si culturii noastre europene. Gandurile noastre sunt alaturi de prietenii nostri francezi", a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert.

Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden #NotreDame zu sehen. #NotreDame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden. #Paris — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 15, 2019

"Notre-Dame in flacari loveste, de asemenea, in inimile noastre. Gandurile noastre sunt alaturi de toate serviciile de urgenta si de prietenii nostri francezi. Impreuna cu ei, speram ca incendiul nu va face victime", a scris la randul sau pe Twitter seful diplomatiei germane, Heiko Maas.

Die brennende #NotreDame trifft auch uns ins Herz. Unsere Gedanken sind bei allen Einsatzkräften und unseren französischen Freundinnen und Freunden. Wir hoffen gemeinsam mit ihnen, dass bei dem Brand keine Menschen zu Schaden kommen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) April 15, 2019

Marea Britanie

Premierul britanic, Theresa May, a adresat luni seara "gandurile sale poporului francez" si "serviciilor de urgenta care lupta cu incendiul teribil de la Catedrala Notre-Dame".

Londra se afla alaturi de Paris "in tristete", a declarat luni primarul capitalei britanice Sadiq Khan, in timp ce un incendiu violent devasta Catedrala Notre-Dame, scrie Agerpres.

"Scene sfasietoare cu Catedrala Notre-Dame in flacari. Londra este in tristete cu Parisul astazi, si in prietenie intotdeauna. #NotreDame", a scris Khan pe Twitter.

Heartbreaking scenes of Notre Dame cathedral in flames. London stands in sorrow with Paris today, and in friendship always. #NotreDame pic.twitter.com/jc6z0Oc2P3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 15, 2019

"Este devastator sa vezi #NotreDame in flacari. Sa ne rugam sa nu fie raniti. #Paris', a scris ministrul britanic al dezvoltarii internationale, Penny Mordaunt.

"Cu adevarat ingrozitor. Ce tragedie culturala, nu doar pentru Franta, ci pentru lumea intreaga", a reactionat premierul scotian, Nicola Sturgeon.

Statele Unite

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a exprimat luni groaza in legatura cu incendiul care a cuprins catedrala istorica Notre-Dame din Paris.

"Este ingrozitor sa vezi incendiul urias de la Catedrala Notre-Dame din Paris. Poate ca ar putea fi folosite cisterne zburatoare care sa-l stinga. Trebuie actionat rapid!", a scris Trump pe Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a afirmat ca are "inima sfasiata" pentru locuitorii Parisului vazand imagini cu incendiul.

"Ma rog ca toti sa fie teferi si sanatosi", a scris pe Twitter sotia presedintelui american.

My heart breaks for the people of Paris after seeing the fire at Notre Dame Cathedral. Praying for everyone’s safety. — Melania Trump (@FLOTUS) April 15, 2019

Belgia

'#NotreDamedeParis in flacari, o imensa emotie, Victor Hugo, o parte din istoria Frantei, a Europei. Gandurile noastre si sprijinul meu pentru prietenii nostri francezi. @EmmanuelMacron #paris #france',a scris premierul belgian, Charles Michel.

#NotreDamedeParis en feu, une immense émotion, Victor Hugo, une part de l’Histoire de France, de l’Europe. Mes pensées et mon soutien pour nos Amis français. @EmmanuelMacron #paris #france — Charles Michel (@CharlesMichel) April 15, 2019

UNESCO

Organizatia Natiunilor Unite pentru Cultura, UNESCO, este "alaturi de Franta pentru salvarea si reabilitarea acestui patrimoniu inestimabil" reprezentat de Catedrala Notre-Dame, grav afectata, luni, de un incendiu, conform unui mesaj transmis pe Twitter de directorul general UNESCO, Audrey Azoulay.

"Deep emotion in the face of this dramatic fire at the cathedral #NotreDame de Paris, inscribed as #WorldHeritage in 1991. @UNESCO is closely monitoring the situation and is standing by France's side to safeguard and restore this invaluable heritage." https://t.co/WsGoSym4gD — UNESCO (@UNESCO) April 15, 2019

Uniunea Europeana

"Notre-Dame din Paris apartine intregii umanitati. Ea a inspirat atatia scriitori, atatia pictori, atatia filosofi, atatia vizitatori veniti de peste tot", a scris presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-un comunicat in franceza.

"Ce spectacol trist. Ce oroare. Impartasesc emotia natiunii franceze care este si a noastra", a adaugat el.

Je suis minute par minute l'incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l'humanité toute entière.

Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre.https://t.co/CyBYBJZ9Q0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 15, 2019

"Notre-Dame de Paris este Notre-Dame a intregii Europe. Suntem toti cu Parisul astazi", a scris la randul sau Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe contul sau de Twitter.

Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today. — Donald Tusk (@eucopresident) April 15, 2019

Spania

"Urmarim cu ingrijorare informatiile care ne vin de la Paris privind incendiul de la Notre-Dame, una dintre cele mai frumoase catedrale din lume. O veste trista pentru istoria noastra si patrimoniul cultural universal", a scris pe Twitter premierul spaniol, Pedro Sanchez.

Incendiul de la Notre-Dame este o catastrofa pentru Franta, Si pentru Spania, si pentru Europa. Flacarile distrug 850 de ani din istoria, arhitectura, pictura, sculptura noastra. Va fi greu sa uiti. Franta poate conta pe noi pentru a regasi maretia mostenirii sale", a adaugat el.

L’incendie de Notre Dame est une catastrophe pour la France et pour l’Europe. Les flammes ravagent 850 ans d’histoire, d’architrecture, de peinture et de sculpture. Cela va être difficile à oublier. La France peut compter sur nous pour récuperer la grandeur de son patrimoine. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 15, 2019

Italia

"Este o lovitura in inima pentru francezi si pentru noi toti europenii", a scris pe Twitter in franceza seful guvernului italian, Giuseppe Conte.

Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens #NotreDame pic.twitter.com/W1kXifPvmo — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) April 15, 2019

"Incendiu ingrozitor la Catedrala Notre-Dame. Un gand pentru locuitorii Parisului. Din Italia, suntem alaturi si ne oferim intreg ajutorul pe care il putem da", a reactionat al randul sau ministrul de interne, Matteo Salvini.

Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, CROLLATA la guglia.😔😔😔

Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi.

Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare. pic.twitter.com/A6h7NxdtYY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 15, 2019

"Roma imbratiseaza Parisul", a scris pe Twitter in franceza primarul Romei, Virginia Raggi. "Imaginile incendiului de la Catedrala #NotreDame chiar ne fac rau. Locuitorii Romei sunt alaturi de cetatenii Parisului. Un gand pentru toti francezii. O sprijinim pe @Anne_Hidalgo in acest moment foarte ingrozitor", a adaugat ea.

.@Roma abbraccia #Parigi. Le immagini dell’incendio nella cattedrale di #NotreDame fanno davvero male. I romani sono al fianco dei cittadini di Parigi. Un pensiero a tutti i francesi. Sostegno alla sindaca @Anne_Hidalgo in questo terribile momento. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) April 15, 2019

Austria

"Imagini socante de la Paris. O emblema, un patrimoniu cultural al umanitatii si una dintre cele mai frumoase opere de arta din istoria Frantei, Notre-Dame este in flacari. Speram ca nu sunt raniti. Gandurile noastre se indreapta catre Paris", a scris cancelarul austriac, Sebastian Kurz.

Schockierende Bilder aus #Paris. Ein Wahrzeichen, Weltkulturerbe und eines der schönsten Bauwerke der französischen Geschichte #NotreDame steht in Flammen. Wir hoffen, dass kein Mensch verletzt ist. Unsere Gedanken sind in Paris. https://t.co/VJShkwLIAq — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 15, 2019

Norvegia

"Dureros de vazut. Notre-Dame in flacari in orasul meu preferat, Paris. Sper ca va putea fi salvat cat mai mult. #notredame', a scris premierul norvegian, Erna Solberg.

Heartbraking to see Notre Dame in flames in my favourite city Paris. Hope as much as possible can be saved. #notredame — Erna Solberg (@erna_solberg) April 15, 2019

Vatican

Vaticanul si-a exprimat tristetea luni seara in timp ce un incendiu devasta Catedrala Notre-Dame din Paris, "simbol al crestinatatii, in Franta si in lume"

"Suntem alaturi de catolicii francezi si populatia Parisului. Ne rugam pentru pompierii si pentru toti cei care fac tot posibilul pentru a infrunta aceasta situatie dramatica", a adaugat purtatorul de cuvant al Vaticanului intr-un comunicat.