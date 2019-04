Unul dintre cele patru exemplare de testoasa gigantica cu carapace moale de Yangtze care mai traiau in prezent in lume a murit in China, informeaza BBC.



Cunoscuta si sub numele stiintific de Rafetus swinhoei, testoasa a murit la gradina zoologica din Suzhou, in sudul Chinei. Expertii incercasera sa insemineze artificial reptila, a carei varsta depasea 90 de ani, pentru a cincea oara cu 24 de ore inainte de a muri. Potrivit acestora, nu au existat complicatii in urma procedurii si testoasa parea sa se simta bine, insa starea ei de sanatate a inceput sa se deterioreze a doua zi. Specia, ale carei exemplare ajung pana la greutatea de 90 de kilograme, este amenintata cu disparitia din cauza vanatorii, pescuitului excesiv si distrugerii habitatului sau. Mai multe incercari de inseminare artificiala au avut loc in speranta de a salva specia, insa toate au esuat. Din cele trei exemplare ramase in viata, una (un mascul) traieste intr-o gradina zoologica chineza, in timp ce celelalte doua testoase traiesc in salbaticie in Vietnam, scrie Agerpres. Cauza mortii testoasei de la Suzhou este investigata, iar mostre din tesutul sau ovarian au fost prelevate pentru cercetari viitoare. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

