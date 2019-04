Mirjana Markovic, vaduva fostului presedinte al Serbiei, Slobodan Milosevic, supranumita adeseori "Lady Macbeth a Balcanilor", a incetat din viata duminica, la 76 de ani, anunta AFP, citandu-l pe unul dintre apropiatii ei.



"Pot confirma ca din pacate Mira Markovic a decedat", a declarat Milutin Mrkonjic, un apropiat al familiei, fara alte detalii.

Media locale au precizat ca ea a decedat intr-un spital la Moscova in urma unei maladii.

Potrivit unuia dintre prietenii sai, Dragoljub Kocovic, citat de publicatia Blic, dorinta Mirei Markovic a fost de a reveni in Serbia, "dar ea urma sa fie transportata de la aeroport direct la inchisoare".

Mirjanal Markovic, care exercita o mare influenta asupra sotului sau, parasise in 2003 Serbia, unde era acuzata de justitie de abuz de putere. Numele sau fusese legat si de misterioasa asasinare in august 2000 a fostului presedinte Ivan Stombolic.

In iunie 2007, justitia sarba emisese de altfel un mandat de arestare international impotriva Mirei Markovic si a fiului sau Marko, sub acuzarea ca ar avea legatura cu retea de trafic de tigari.

In 2008, mama si fiul au primit azil politic in Rusia, aminteste Agerpres.

Slobodan Milosevic a murit in inchisoare, in 2006

Fostul presedinte iugoslav a murit in martie 2006 in celula sa de la centrul de detentie al Tribunalului Penal International pentru ex-Iugoslavia (TPIY) la Haga, inainte de incheierea procesului sau in care era acuzat de genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi in anii 1990 in fosta Iugoslavie.

El fusese inlaturat de la putere in urma unei miscari populare in octombrie 2000, apoi arestat in aprilie 2001.

Temandu-se ca va fi arestata, Mira Markovic s-a abtinut, la fel ca si fiul sau, sa asiste la funeraliile sotului ei in Serbia. Cuplul are de asemenea o fiica, Marija.

Fosta profesoara de sociologie la Universitatea din Belgrad publicase in 2015 o ampla biografie in care apara reputatia sotului sau, pe care il descria ca fiind o "figura politica dominanta", precizand ca "numele sau era mentionat mai des decat cele ale presedintilor rus, american si chinez impreuna".

O telegrama diplomatica americana trimisa in 2003 si dezvaluita de WikiLeaks, descria viata lui Milosevic in centrul de detentie al ONU. Potrivit autorului ei, Tim McFadden, care era citat in document, fostul om forte de la Belgrad telefona in fiecare zi sotiei sale.

"Milosevic putea manipula o intreaga natiune, dar nu reusea sa-si stapaneasca sotia, care, dimpotriva, parea sa exercite o puternica influenta asupra lui", potrivit lui McFadden.

Mira Markovic a fost intotdeauna preocupata de politica, avand un fenomenal instinct de supravietuire si ambitia de a domni asupra unui superstat balcanic.

Indragostiti inca din copilarie, Mira si Slobodan au fost intotdeauna impreuna si arestarea lui Milosevic in aprilie 2001 a fost prima lor separare reala dupa mariajul lor in 1964.

Ei se intalnisera la liceul din Pozarevac, orasul lor natal situat la 70 de km sud-est de Belgrad. Mira Markovic se nascuse din relatia a doi partizani antinazisti, iar mama sa, al carei nume de razboi era Mira, a fost executata de fascisti in 1944 in circumstante obscure.

Comunista de la varsta de 16 ani, Mira Markovic a preluat conducerea in 1995 a partidului neocomunist Stanga iugoslava (JUL) si a fost deputata de Pozarevac. JUL a format o coalitie cu Partidul Socialist al lui Milosevic (SPS).

Mira Markovic s-a aratat in diverse ocazii nemiloasa fata de cei pe care ii considera tradatori ai cauzei sale.