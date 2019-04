Incepand din aceasta dimineata, ultimul sezon este disponibil si pentru publicul din Romania. Pe platforma HBO GO a fost publicat online primul episod din sezonul 8 al GoT.



Lansat in 2011, serialul "Game of Thrones", GoT pentru cunoscatori, a sedus de la un sezon la altul din ce in ce mai multi telespectatori. In 2014, a devenit serialul HBO cu cea mai mare audienta, detronand renumita productie "The Sopranos".

Ultimul episod din sezonul al saptelea a fost urmarit in seara in care a fost difuzat de 16,5 milioane de fani in Statele Unite, un record absolut pentru un serial TV.

Dincolo de Atlantic, episoadele precedentului sezon difuzat au fost vizionate, in medie, de peste 30 de milioane de persoane, potrivit HBO.

Cifre exceptionale sunt inregistrate oriunde este difuzat acest serial. La succesul "Game of Thrones" contribuie si pirateria online, estimandu-se ca peste 1 miliard de persoane au urmarit in mod ilegal sezonul al saptelea, stabilind astfel un nou record.

Mai multe posturi de televiziune, precum OCS in Franta si Sky Atlantic in Regatul Unit, au decis sa il difuzeze simultan cu difuzarea sa in Statele Unite, adica la miezul noptii, scrie Digi24.