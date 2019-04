Avocata lui Julian Assange, Jennifer Robinson, a declarat ca acesta este dispus sa coopereze cu autoritatile suedeze daca acestea vor cere extradarea sa, dar prioritatea ramane evitarea extradarii in SUA, transmite AFP.



Julian Assange a fost arestat joi la Londra dupa ce Quito i-a revocat azilul diplomatic gratie caruia fondatorul WikiLeaks a ramas timp de aproape sapte ani in ambasada ecuadoriana din capitala Marii Britanii. Assange a reusit astfel sa evite un mandat de arest britanic pentru acuzatii de viol si agresiune sexuala in Suedia, pe care le-a negat mereu.

Plangerea pentru agresiune sexuala a fost lovita de prescriptie in 2015, iar ulterior Suedia a abandonat procedurile in al doilea caz, in mai 2017, din lipsa posibilitatilor de a face sa avanseze ancheta. Dupa anuntul arestarii lui Assange, avocata reclamantei a cerut insa redeschiderea anchetei.

'Suntem absolut fericiti sa raspundem la aceste intrebari daca si cand ele vor fi prezentate', a declarat duminica avocata Jennifer Robinson la postul Sky News, precizand insa ca 'problema-cheie in acest moment este extradarea in Statele Unite'.

Australianul de 47 de ani a fost arestat si in legatura cu o cerere de extradare din partea SUA, unde este acuzat de conspiratie impreuna cu Chelsea Manning, fost analist american de informatii militare, pe care l-ar fi ajutat sa obtina parola pentru a avea acces la mii de documente clasificate. Aceasta cerere de extradare va fi examinata de justitia britanica pe data de 2 mai, scrie Agerpres.

In cazul unei cereri de extradare din partea Suediei, 'vom solicita, cu certitudine, aceleasi garantii pe care le-am formulat deja, (si anume) ca (Julian Assange) nu va fi trimis in SUA', a declarat avocata, explicand ca clientul sau s-a refugiat in misiunea diplomatica ecuadoriana in lipsa acestor asigurari.

Peste 70 de parlamentari britanici au semnat o scrisoare adresata ministrului de interne Sajid Javid pentru a-i cere sa dea prioritate unei eventuale cereri de extradare suedeze.

'Julian nu a fost niciodata ingrijorat sa compara in fata justitiei britanice sau suedeze. Preocuparea noastra este si a fost intotdeauna sa impiedicam sa fie trimis in SUA', a mentionat Jennifer Robinson.\

Pisica, subiect de discordie

Pe de alta parte, avocata a calificat drept 'revoltatoare' acuzatiile guvernului de la Quito cu privire la comportamentul lui Assange in incinta ambasadei, care 'ar fi murdarit peretii cu excrementele sale'.

In ce o priveste pe pisica australianului, devenita si ea subiect de discordie, dupa ce Quito s-a ingrijorat de starea felinei si a amenintat ca o va trimite la un refugiu, WikiLeaks a transmis pe Twitter ca aceasta este 'buna stare de sanatate' dupa ce a fost evacuata din cladire in octombrie pentru 'a scapa de amenintarile ambasadei'. Pisica si stapanul sau se vor 'reuni in libertate', a dat asigurari WikiLeaks.

Shipton s-a declarat socat de infatisarea fiului sau in ziua arestarii

Tatal lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a cerut duminica guvernului australian sa-l repatrieze pe fiul sau, declarandu-se socat de starea vizibila de slabiciunea fizica afisata de acesta in momentul arestarii sale, joi, la Londra, transmite AFP.

John Shipton, tatal biologic al lui Julian Assange, a fost secretar al WikiLeaks Party, o formatiune politica infiintata de fiul sau cu ocazia alegerilor pentru Senat din 2013 si care a inregistrat un scor de sub 1%.

Presa a relatat ca John Shipton si-a vizitat fiul de fiecare Craciun in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange a locuit din 2012 pana la arestarea sa, joi.

'DFAT (Ministerul de Externe) si prim-ministrul trebuie sa faca ceva', a declarat John Shipton pentru publicatia Sunday Herald Sun din Melbourne.

'Se poate rezolva simplu pentru satisfactia tuturor. Au existat discutii intre un senator si un inalt responsabil al DFAT pentru extradarea lui Julian in Australia', a adaugat el.

Shipton s-a declarat socat de infatisarea fiului sau in ziua arestarii, in baza unei cereri de extradare formulate de SUA, care il acuza pe fondatorul WikiLeaks de 'piraterie informatica', si a unui mandat emis in iunie 2012 de justitia britanica pentru neprezentare in fata tribunalului.

'Am vazut cum politistii au trebuit sa-l poarte pana in josul scarilor. Nu parea sa se simta bine. Am 74 de ani si par in forma mai buna decat el, care are 47. Este foarte socant', a mai spus tatal lui Assange.

'Timp de luni si luni de zile, a trait ca un detinut intr-o inchisoare de inalta securitate, nu putea nici sa mearga la toaleta. Existau camere de supraveghere care ii urmareau cele mai mici gesturi', a mai afirmat el.

Premierul australian Scott Morrison a declarat vineri ca Assange nu va primi 'niciun fel de tratament special' din partea autoritatilor de la Canberra.