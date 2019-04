Fosta candidata democrata la alegerile prezidentiale americane Hillary Clinton a declarat joi ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, arestat la Londra, "trebuie sa raspunda pentru ce a facut", relateaza DPA.





Printr-o decizie controversata, site-ul a publicat email-uri ale Partidului Democrat, piratate de guvernul rus, care au afectat imaginea lui Hillary Clinton in timp alegerilor prezidentiale din SUA din 2016.

Arestarea lui Assange, cetatean australian in varsta de 47 de ani, care statea de sapte ani in ambasada Ecuadorului din Londra, s-a produs dupa ce Quito i-a revocat statutul de azilant.

Politia Metropolitana din Londra a precizat ca Assange a fost arestat pentru ca nu s-a predat unui mandat de retinere din 2010 in legatura cu acuzatii de agresiuni sexuale in Suedia, care au fost apoi retrase. La cateva ore dupa ce a fost arestat, el a fost declarat vinovat de incalcarea conditiilor eliberarii pe cautiune in legatura cu acest caz, scrie Agerpres.

El a fost apoi arestat si pe baza unei solicitari de extradare din partea SUA sub acuzatia de complicitate cu fostul analist american de informatii militare Chelsea Manning pentru scurgerea unei serii de materiale clasificate in 2010.

"Este clar din acuzare ca (arestarea) are legatura cu sprijinul oferit in piratarea unui calculator militar pentru a fura informatii de la guvernul Statelor Unite", a declarat Hillary Clinton.

"Voi astepta si voi vedea ce se va intampla cu acuzatiile si cum avanseaza, insa s-a sustras cautiunii in Marea Britanie, iar Suedia are acele acuzatii care au fost abandonate", a spus fosta sefa a diplomatiei americane la un eveniment la Beacon Theater din New York unde participa alaturi de sotul sau, fostul presedinte Bill Clinton.

"Ideea de baza este ca trebuie sa raspunda pentru ce a facut, cel putin pentru ceea ce a fost inculpat", a adaugat ea.

Assange urmeaza sa compara din nou in fata instantei la 2 mai pentru o audiere in privinta solicitarii de extradare din partea SUA.

Fostul analist Chelsea Manning a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru scurgere de documente, inclusiv telegrame si inregistrari video militare ale Departamentul de Stat, catre WikiLeaks, pentru a atrage atentia opiniei publice fata de razboaiele din Irak SI Afganistan.