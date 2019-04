Cofondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat dupa ce a petrecut sapte ani in Ambasada Ecuadorului de la Londra, a informat politia britanica, scrie BBC.



Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal.

El a fost transportat la o sectie de politie din centrul Londrei unde va ramane inainte sa apara in fata Tribunalului din Westminster.

Politia a anuntat ca a putut intra in ambasada dupa ce Ecuadorul i-a retras lui Assange statutul de azilant.

Julian Assange se afla in Ambasada Ecuadorului din 2012 dupa ce a cerut azil politic in urma unei hotarari judecatoresti conform careia el ar trebui sa fie extradat de catre Marea Britanie in Suedia pentru a fi judecat pentru acuzatiile de agresiune sexuala.

Suedia a renuntat la acuzatii in 2017, insa Assange a ramas in ambasada din cauza mandatului de arestare pe numele sau emis de politia metropolitana britanica. El se teme ca va fi extradat in SUA daca va fi arestat in Marea Britanie pentru a fi judecat in legatura cu publicarea de catre Wikileaks a unor documente clasificate.