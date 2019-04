Un barbat in varsta de 70 de ani si-a petrecut ultimii 19 ani din viata plantand mii de copaci.



Ma Sanxiao, din nordul Chinei, a fost diagnosticat cu o infectie in sange in 1974, in timp ce era incadrat in armata chineza. In urma acestei infectii, barbatul a ramas fara ambele picioare: piciorul drept i-a fost amputat in 1985 si cel stang in 2005.

Barbatul a suferit multe operatii si tratamente costisitoare, si sa-si intretina familia devenea din ce in ce mai greu, mai ales ca nu putea sa-si gaseasca un loc de munca din cauza dizabilitatii sale. Avea insa o pensie de veteran, dar barbatul nu a vrut sa stea degeaba, astfel ca s-a hotarat sa planteze copaci.

"Sincer vorbind, sa ma intretin din plantarea copacilor a fost in plan de la inceput. Puteam sa ii vand si astfel sa ma descurc singur din punct de vedere financiar. Pe masura de copacii cresteau tot mai mari si incepeau sa imbrace dealurile intr-un verde frumos, am inceput sa am dubii. Nu sunt doar frumosi, ci si utili dealurilor pentru ca sustin solul", a declarat barbatul intr-un interviu pentru publicatia China Daily, potrivit gandul.info.

Ma Sanxiao a declarat ca nu va vinde niciodata copacii, deoarece ii dau un sentiment de multumire.

"Nu-i voi vinde niciodata. Imi dau un minunat sentiment de multumire. Voi continua sa plantez copaci pana in ultima zi si voi lasa bogatia verde tarii si generatiilor viitoare", a mai spus batranul.

In ultimii 19 ani, barbatul a plantat aproximativ 17.000 mii de copaci si a declarat ca nu se va opri.