Un medic din Taiwan a extras patru albine vii din ochiul unei tinere in varsta de 28 de ani, acesta fiind primul astfel de incident din regiune.



Femeia, identificata doar ca doamna He, culegea buruienile de pe mormantul rudelor sale in momentul in care albinele i-au intrat in ochi.

Este vorba despre o specie de albine foarte mici, cunoscute sub numele de Halictidae, atrase de transpiratie. Conform unor studii efectuate de Kansas Entomological Society, albinele din aceasta specie s-ar hrani si cu lacrimi pentru continutul lor proteic ridicat, noteaza hotnews.ro.

Dr. Hong Chi Ting de la Spitalul Universitar Fooyin a declarat, pentru BBC, ca a fost socat cand a scos albinele de 4 mm, tragandu-le de picioare. ”Erau vii”, a spus medicul.

Femeia a fost externata si asteapta sa se refaca in urma incidentului.