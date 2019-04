Barbatul inviat in luna februarie de pastorul Alph Lukau, de la Biserica protestanta Alleluia Ministries International, a murit pentru a doua oara, informeaza rt.com

In luna februarie a aparut un videoclip ce a devenit viral pe retelele de socializare, in care apare un pastor, ce a pretins ca a inviat din morti un barbat, care a capatat brusc viata si a sarit in picioare dupa ce pastorul si-a pus mainile pe corpul celui aparent mort.

Un scandal de amploare a izbucnit cand ceremonia s-a dovedit a fi falsa.

De data aceasta, insa, se pare ca barbatul inviat de pastor si-ar fi pierdut viata cu adevarat in cursul saptamanii trecute, el fiind inmormantat sambata.

Cauza mortii ar fi o boala la stomac de care acesta suferea de mai mult timp, scrie observator.tv.