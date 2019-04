Dalai Lama, in varsta de 83 de ani, a fost spitalizat in Delhi, cu o infectie la piept, iar starea lui este stabila, scrie BBC.



Ngodup Tsering, reprezentant in Statele Unite al calugarului budist, a declarat pentru AFP ca liderul spiritual tibetan, in varsta de 83 de ani, a zburat marti dimineata la New Delhi pentru efectuarea unei vizite medicale la spitalul Max, dupa o "tuse usoara".

"Doctorii l-au diagnosticat cu o infectie la piept si este tratat. Starea lui este stabila acum. Va fi tratat aici timp de doua-trei zile", a declarat Tenzin Taklha, ajutorul sau personal, pentru Reuters, potrivit News.ro.

China a preluat controlul asupra Tibetului in 1950 si il considera pe Dalai Lama un separatist periculos. Cine ii va urma actualului Dalai Lama ramane neclar si discutabil.

China sustine ca are dreptul sa aleaga succesorul. Luna trecuta, Dalai Lama a reiterat ca orice lider numit de China nu va fi acceptat de tibetani.