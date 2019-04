Senatoarea PNL Alina Gorghiu sustine ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ar trebui sa aduca in spatiul public toate lamuririle necesare si sa comunice cu publicul.



"Incepe sa aiba o problema de imagine, daca nu vor fi clarificate toate aceste subiecte. Eu nu cred ca CNSAS-ul dupa ce va face verificarile va veni cu altceva, cu vreun element de noutate. Tema aceasta din pacate este exploatata politic si rasexploatata politic de PSD in acest context, data fiind procedura de revocare, pe care ministrul Justitiei a demarat-o. Insa cred ca cel mai bine in momente de criza este ca persoana care este acuzata chiar si pe nedrept sa aduca in spatiul public toate lamuririle necesare si sa incerce sa comunice cu publicul, acum in special domnul Augustin Lazar, asa cum a facut-o si atunci cand a cerut sprijinul impotriva procedurii de revocare", a spus Alina Gorghiu la RFI, potrivit Stiripesurse.ro

Chestionata daca au convins-o explicatiile oferite de Augustin Lazar in ultima perioada, Alina Gorghiu a spus ca nu ea trebuie sa fie convinsa.

"N-ar trebui sa ma convinga pe mine explicatiile dansului, ar trebui sa-i convinga in principal pe cei care sunt afectati de ceea ce a facut sau n-a facut domnia sa, pentru ca acuzatiile nu sunt ale Alinei Gorghiu. Daca aceste lucruri ar fi adevarate, mie mi-ar forma categoric convingerea ca Augustin Lazar nu este persoana care ar trebui sa mai fie in functia de procuror-sef al Parchetului General, dar repet, pe povesti de la PSD eu nu merg, n-am sa dau crezare unor lucruri pe care le alimenteaza PSD, pana nu vad niste dovezi concrete", a concluzionat Gorghiu.