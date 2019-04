Un grup pentru apararea drepturilor omului a cerut luni conducatorului Dubaiului sa elibereze o britanica care a fost arestata in emirat pentru ca a postat pe Facebook in 2016 un comentariu in care a comparat-o pe noua sotie a fostului sau sot portughez cu un cal, informeaza dpa.



Laleh Shahravesh, de 55 de ani, din Londra, si fiica ei de 14 ani, Paris, au fost arestate luna trecuta, pe aeroportul din Dubai, unul din Emiratele Arabe Unite, a afirmat grupul Detained in Dubai.

"Va rugam, ajutati-o pe #FreeLaleh sa se intoarca la fiica sa", a cerut Radha Stirling, directoarea grupului, intr-un tweet adresat conducatorului Dubaiului, Seicul Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

"Intreaga familie sufera si este sfasietor ca Paris sa fie separata de mama ei imediat dupa moartea tatalui sau", a precizat Stirling.

Shahravesh voia sa viziteze mormantul fostului sau sot, care a murit recent in Dubai de un atac de cord.

Hope for arrested British mother who called ex-husband's wife 'horse' https://t.co/19IlkaUhRU via @MailOnline #FreeLaleh — Radha Stirling - CEO @detainedindubai πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡¬πŸ‡§ (@RadhaStirling) April 8, 2019

Desi femeia si fiica sa au fost eliberate pe cautiune, iar lui Paris i s-a permis sa se intoarca in Marea Britanie, Laleh, nascuta in Iran, a fost fortata sa ramana in Dubai, a indicat aceasta din urma, intr-o declaratie invocata de Datained in Dubai, scrie Agerpres.

Femeia a declarat ca urmeaza sa apara inca o data in fata instantei joi si se confrunta cu "o amenda pe care nu o va putea plati niciodata plus inchisoare".

Laleh Shahravesh faces a £50,000 fine and has been separated from her daughter. https://t.co/yxz75E3JZ4 — HuffPost UK (@HuffPostUK) April 8, 2019

Postarea critica a lui Shahravesh de pe Facebook, adresata fostului sau sot in farsi, includea comentariul: "M-ai lasat pentru calul asta".

"Personalul nostru acorda asistenta britanicei si familiei ei ca urmare a detentiei acesteia in Emiratele Arabe Unite. Suntem in contact cu autoritatile din EAU cu privire acest caz", au precizat autoritatile britanice.