O fotografie cu fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, in centrul unei inimi mari, a fost afisata de "vestele galbene" din Justitie, care au manifestat in acest weekend, in Franta, impotriva coruptiei.



"Pentru a lupta impotriva coruptiei gulerelor albe, Europa va infiinta institutia „procurorului european”: asa ca nu lasa pe oricine sa fie numit in aceasta functie! Impotriva coruptiei, avem nevoie: Laura Codruta Kovesi", arata o postare pe pagina de Twitter a Vestelor Galbene din Justitie, potrivit Hotnews.ro. Alaturi de mesaj, apar mai multe imagini, printre care si una in care apare poza lui Kovesi in centrul unei inimi mari, sub forma de pancarta. Pe afis apare mesajul: procuror european impotriva coruptiei / Avem nevoie de Laura Codruta Kovesi. O alta imagine arata o captura a unui articol ilustrat cu seful PSD, Liviu Dragnea, si care relateaza ca Guvernul de la Bucuresti vrea sa impiedice numirea lui Kovesi in functia de procuror general european - 🇪🇺 - ALERTE A TOUS LES GILETS JAUNES D'EUROPE - 🇪🇺 -@yellowvests_wtf @yellowvestedin @YellowVestUS @yellowvestanons @smellycat1776 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr @GJMusulmans @_Gilets_Jaunes_ @IJaunes @EnDebout @ChalecosAmarill @ChalecosA @DuPouvoirDachat @J_Rodrigues_Off https://t.co/GYc3rQ4EiU — Wilfried PARIS . GJJ (@WilSedlex) April 5, 2019

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×