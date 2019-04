Matthew Eledge de 32 de ani si sotul sau Elliot Dougherty, in varsta de 29 de ani, din Omaha, Nebraska, si-au dorit sa devina parinti; astfel au decis sa-si anunte familiile ca intentioneaza sa apeleze la fertilizare in vitro, moment in care mama lui Matthew s-a oferit sa fie mama surogat.

Femeia a mentionat ca motivul pentru care a ales sa fie mama surogat pentru fiul sau si partenerul a fost pentru a-i face un cadou fiului ei. "Am vrut sa o fac drept cadou de la mama la fiu", a declarat Cecile Eledge.

De asemenea, ea a marturisit ca s-a temut initial ca, din pricina varstei inaintate, statul Nebraska nu ii va permite sa fie mama surogat, insa analizele au iesit bine, medicii si-au dat acordul, iar Cecile a ramas gravida dupa primul transfer embrionar, noteaza adevarul.ro.

Sarcina a fost lipsita de complicatii, iar Uma a venit pe lume, dupa 7 luni si jumatate, cu o greutate de 2,6 kilograme.

To help #gayson, 61-year-old woman gives birth to own grandchild

“I just never hesitated,” Cecile Eledge said about offering to serve as the gestational surrogate for her son and his husband.https://t.co/hzKVj2RObJ