Sarcofagul unui nobil egiptean va fi deschis in direct in cadrul unei emisiuni speciale difuzate de postul de televiziune american Discovery Channel, eveniment la care va participa si un oficial egiptean, relateaza AFP.





Un purtator de cuvant al canalului a declarat joi ca situl arheologic, descoperit in februarie 2018, unde se afla sarcofagul, este situat in afara orasului Minya, la sud de Cairo.

Emisiunea "Expedition Unknown: Egypt Live" va fi difuzata duminica seara (00:00 GMT luni), scrie Agerpres.

Consiliul Suprem al Egiptului pentru Antichitati a refuzat sa comenteze, desi prezenta secretarului general al Consiliului, Mostafa Waziri, este anuntata de Discovery.

Purtatorul de cuvant al Discovery a confirmat ca proiectul a fost creat in colaborare cu Ministerul egiptean al Antichitatilor.

Canalul de televiziune a explicat ca arheologii au descoperit recent in acest sit o retea de galerii care au condus la mai multe camere funerare in care s-ar afla 40 de mumii ale unor nobili egipteni.

In una dintre aceste camere funerare va fi deschis sarcofagul in timpul emisiunii. Discovery a refuzat sa dezvaluie identitatea nobilului egiptean, insa a spus ca o va face in timpul programului.

"Este un spectacol in cele din urma, insa i-ar putea face pe oameni sa iubeasca antichitatile si este o buna ocazie de a promova turismul", a declarat un arheolog egiptean sub rezerva anonimatului.

Dupa revolutia din 2011, instabilitatea politica si atentatele au afectat grav turismul in Egipt. Sectorul a inregistrat o relativa imbunatatire in 2018.