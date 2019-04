Parintii danezi care, pana recent puteau divorta printr-un singur clic, fara o perioada de reflectie sau fara a fi necesara prezenta in fata unui judecator, trebuie sa urmeze un curs online pentru obtinerea disolutiei casatoriei, relateaza AFP joi.



Incepand de la 1 aprilie, in conformitate cu noul cod privind divortul, parintii trebuie sa urmeze un modul de aproximativ treizeci de minute, disponibil gratuit, menit sa le faciliteze navigarea in noua viata alaturi de copiii lor, in caz contrar ei ramanand casatoriti.

Acest curs face parte din programul "Cooperare dupa divort", o platforma online creata de cercetatori de la Universitatea din Copenhaga si adoptata de clasa politica drept solutie salvatoare pentru cuplurile casatorite care intentioneaza sa se separe.

"Cursul digital raspunde la unele dintre intrebarile esentiale ce apar in timpul divortului", a declarat ministrul pentru Copii si Afaceri Sociale din Danemarca in cadrul unui comentariu adresat AFP.

Disponibil pe computer dar si sub forma de aplicatie, programul cuprinde 17 module care ofera solutii concrete pentru situatii potential frustrante, de la organizarea zilelor de nastere pana la probleme scolare.

Nu exista nicio garantie ca viitoarele persoane divortate utilizeaza impreuna programul.

Societatea civila solicita mai multa sustinere si sprijin psihologic

''Este un inceput bun. O decizie usoara si accesibila", estimeaza Trine Schaldemose, care ocupa functia de director adjunct al Moedrehjaelpen, o asociatie specializata in oferirea de sprijin familial.

Cursul este util, "insa numai daca nivelul conflictului (intre parinti) nu este prea ridicat", a adaugat ea.

In Danemarca s-au inregistrat aproape 15.000 de divorturi in 2018, respectiv 46,5% dintre casatorii. 70% dintre minori traiesc impreuna cu ambii parinti. In 1980, acest procent era de 85%.

In aceasta tara in care echilibrul dintre viata privata si cea profesionala este o virtute cardinala, parintii sunt de asemenea implicati in viata de zi cu zi a urmasilor lor.

In cazul separarii, recurgerea la custodia alternativa este din ce in ce mai frecventa

Aceasta s-a dublat in mai putin de zece ani, de la 16% in 2009 la o treime in 2018, potrivit datelor centrului danez de cercetare in stiinte sociale (VIVE), scrie Agerpres.

In cazul divortului prin consimtamant mutual, procedura este simplificata in Danemarca si se realizeaza exclusiv online, fara a fi necesar sa se recurga la un avocat.

''Credem ca oamenii sunt indeajuns de maturi pentru a sti daca vor sau nu sa divorteze'', a declarat Mai Heide Ottosen, cercetatoare in cadrul VIVE.

Modulele ''Cooperare dupa divort'' au fost testate pe 2.500 de voluntari danezi intre anii 2015 si 2018, iar rezultatele au fost ''uimitoare'', dupa cum a declarat Martin Hald, psiholog si profesor asociat la Universitatea din Copenhaga care a contribuit la acest curs.

''In 12 din 14 cazuri am observat un efect pozitiv moderat sau puternic al programului asupra sanatatii mintale si fizice'', a spus el, acesta imbunatatind nivelurile de stres, depresie, anxietate, suferinta fizica si mintala si conducand la mai putine absente de la locul de munca.

In cazul separarii cuplurilor necasatorite, parintii pot accesa programul gratuit la cerere. 54% dintre copiii danezi sunt nascuti in afara casatoriei.