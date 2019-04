Un exemplar rar de salamandra gigantica chineza va fi expus la gradina zoologica din Londra dupa ce a fost descoperit de autoritati intr-o cutie de cereale pe care traficantii au incercat sa o introduca ilegal in tara, relateaza miercuri Press Association.



Salamandra s-a numarat printre cei cinci amfibieni dintr-o specie aflata in pericol de disparitie gasiti intr-o cutie la un oficiu postal din Coventry in septembrie 2016. Unul dintre exemplare era decedat la momentul in care animalele au fost descoperite de autoritati.

Autoritatile vamale din Marea Britanie - Border Force - au apelat la London Zoo pentru ingrijirea celor patru amfibieni supravietuitori, iar unul dintre acestia, care a primit numele Professor Lew, va fi expus incepand de miercuri.

Ben Tapley, curator al expozitiei de amfibieni de la London Zoo, a declarat ca institutia colaboreaza cu Border Force ''pentru a gasi animale neobisnuite'', insa s-a declarat ''uimit'' de aceasta descoperire. ''Chiar si eu am ramas uimit ca acestea erau salamandre gigantice chineze, unul dintre cei mai periclitati amfibieni din lume'', a spus el.

''Poate ca salamandrele gigantice chineze nu sunt pe placul tuturor in materie de frumusete - niste pete gigantice cu ochi, potrivit unor descrieri - insa Professor Lew are o coada ondulata, mov, si un zambet vascos ce l-au transformat pe acest nou-venit intr-o vedeta in randul ingrijitorilor nostri care au cautat orice scuza pentru a vizita Casa Reptilelor'', a dezvaluit Tapley.

Salamandra gigantica chineza este cel mai mare amfibian de pe planeta, nativ din regiunile montane chineze, scrie Agerpres.

Professor Lew, despre care se crede ca ar avea in jur de patru ani, are 30 de centimetri lungime, insa dimensiunile sale pot creste de sase ori. Lui i se va alatura in curand, ca potentiala partenera, una dintre cele trei salamandre gigantice chineze gasite, iar celelalte doua vor ajunge cel mai probabil la alte gradini zoologice din Marea Britanie.

''Cu siguranta sunt unice - de multe ori numite fosile vii, salamandrele gigantice chineze au ramas neschimbate timp de milioane de ani. Fiind gradina zoologica din tara care detine un astfel de rezident consideram ca este un real privilegiu sa putem prezenta aceasta specie vizitatorilor nostri'', a adaugat Tapley.

Salamandra gigantica chineza, cel mai mare amfibian de pe planeta, de marimea unui mic aligator, este o specie protejata la nivel international.

Un studiu publicat in 2018 a confirmat faptul ca acest animal, considerat o delicatesa culinara, a devenit aproape de negasit in natura fiind o victima a braconajului. Pentru a avea o imagine clara, cercetatorii au comparat date din 2013 si din 2016 din zone care constituie habitatul natural al salamandrelor, animale ce pot atinge greutatea de 60 de kilograme. Specia este "extrem de redusa sau disparuta din punct de vedere functional" in vasta zona studiata, se precizeaza in studiul publicat in jurnalul Current Biology.