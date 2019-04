Doi barbati brazilieni, frati gemeni, care obisnuiau sa faca adeseori schimb de identitate intre ei, au ajuns intr-o situatie ingrata, dupa ce un judecator i-a condamnat sa plateasca pensii alimentare aceluiasi copil, pe care niciunul dintre ei nu doreste sa il recunoasca, informeaza AFP.



Situatia pare atat de amuzanta, incat ar putea fi considerata o farsa de 1 aprilie, insa sentinta emisa luni de Tribunalul din Goias este cat se poate de reala.

"Judecatorul Filipe Luiz Peruca a decis ca ambii barbati sa fie trecuti in actul de nastere al copilului si sa plateasca fiecare o pensie alimentara echivalenta cu 30% din salariul minim pe economie", se afirma intr-un comunicat publicat pe site-ul tribunalului brazilian.

Intrucat salariul minim pe economie este de 998 de reali (230 de euro), fiecare geaman va trebui sa achite o pensie lunara de 299,4 reali (aproximativ 69 de euro).

Copilul in cauza reprezinta rodul unei relatii pasagere pe care mama lui a avut-o cu unul dintre gemeni. Mama nu a putut sa elucideze misterul paternitatii fiicei sale, fiecare dintre cei doi barbati aruncand asupra celuilalt aceasta responsabilitate, scrie Agerpres.

Unul dintre ei a facut un test ADN care s-a dovedit concludent, insa nu a dorit sa recunoasca copilul si afirma ca fratele lui este tatal real. ADN-ul celuilalt barbat este la randul sau compatibil, deoarece gemenii monozigoti (provenind dintr-un singur ovul fecundat) au aceeasi identitate genetica.

"Unul dintre cei doi frati, de rea-credinta, incearca sa evite aceasta paternitate", a concluzionat judecatorul in sentinta oficiala. "Justitia trebuie sa pedepseasca astfel de comportamente necinstite (...) care prejudiciaza dreptul de recunoastere a paternitatii, un drept constitutional inalienabil", a adaugat el.

In comunicatul sau, tribunalul brazilian a explicat ca "inca din adolescenta" gemenii in cauza, in prezent in varsta de 31 de ani, "se foloseau de aspectul lor fizic identic pentru a-si ascunde infidelitatile".