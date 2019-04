Un educator din China a fost arestat pentru "otravirea" elevilor sai intr-o gradinita din centrul acestei tari, provocand spitalizarea a 23 de copii, informeaza Xinhua, preluata marti de AFP.



Educatorul, cu numele de familie Wang, a pus dintr-un motiv neprecizat nitrit de sodiu in terciul servit copiilor la micul dejun, potrivit rezultatelor unei anchete preliminare citata luni seara de agentia de presa oficiala a Chinei.

Copiii au inceput sa acuze stari de voma, iar unii au lesinat dupa masa pe care au consumat-o la 27 martie intr-o gradinita din Jiaozuo, in provincia Henan. Cinci zile mai tarziu, un copil a fost spitalizat in stare grava, iar alti sapte erau tinuti sub observatie.

Nitritul de sodiu este un produs chimic folosit pentru conservarea carnii, insa este toxic daca este ingerat in stare pura, scrie Agerpres.

Incidentul a survenit cu putin timp inainte de intrarea in vigoare a unei directive a guvernului central, care ii obliga pe directorii de gradinite si de crese sa manance la cantina alaturi de copii, in urma mai multor scandaluri alimentare in sistemul national de educatie. Gradinitele si scolile trebuie sa faca publice sursele lor de aprovizionare alimentara si sa puna la dispozitie dispozitive pentru controlul calitatii.

In martie, 36 de copii au fost spitalizati dupa ce au consumat hrana mucegaita intr-o institutie de invatamant primar din Sichuan (sud-vest). Scandalul a dus la demiterea directorului scolii, potrivit cotidianului oficial Global Times.

Fotografii cu mancare mucegaita si alterata, difuzate de parinti ai copiilor pe retelele sociale, au generat o dezbatere nationala asupra securitatii alimentare.