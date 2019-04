Ca dimensiune, este al 13-lea cel mai populat oras din Spania, iar ca importanta a trait mai mereu in epoca moderna in umbra Madridului, Barcelonei sau Sevillei. Vechi de aproape 1000 de ani (fiind infiintat in anul 1072), Valladolid este o fosta capitala a imperiului spaniol care timp de multi ani s-a luptat sa iasa la lumina.



Arhitectura bogata, palatele, catedralele, pietele, teatrele, parcurile si muzeele din Valladolid au renascut odata cu planul de iluminat arhitectural al orasului prin care a reusit sa readuca la viata printr-un „Rau al luminii” vechiul traseu al raului Esgueva care traversa vechiul oras inainte de epoca industrializarii.

Sursa foto:

Deviat pentru a face loc orasului nou, raul Esgueva este reprezentat acum in Valladolid cu ajutorul unui plan spectaculos de lumini LED dezvoltat de consiliul local al orasului care ii ajuta in prezent pe turisti sa navigheze pe strazile acestei destinatii cu totul surprinzatoare.

Prin acest proiect, toate cladirile istorice, piatetele si monumentele care astazi se afla pe fostul traseu al raului Esgueva au fost iluminate in culoarea burgundy, de asemenea si culoarea istorica a orasului.

Sursa foto: A.B.G/ Shutterstock.com

Pentru spanioli, turismul reprezinta una dintre cele mai puternice industrii, cu o pondere de 11% din PIB. In 2018, Spania a fost vizitata de 82.6 milioane de locuitori, fiind a doua destinatie preferata de turisti la nivel global, dupa Franta.

Ce poti vedea in Valladolid:

1. Catedrala Nuestra Senora de la Asuncion

Construita in secolul al 16-lea, cu fatada refacuta in secolul 18, a fost ridicata de arhitectul Juan de Herrera, cel care a ridicat si palatul Escorial din Madrid.

2. Muzeul National de Sculptura

Gazduit in celebrul San Gregorio College, acesta detine una dintre cele mai importante colectii de sculpturi spaniole, atat din lemn, cat si din piatra, unele datate inca din secolul al 16-lea.

3. Plaja Las Moreas

Valladolid nu este situat pe coasta, dar nu inseamna ca nu are o plaja. Las Moreas este o plaja a raului Pisuerga si reprezinta un loc preferat de turisti si localnici pe timpul verii pentru baie si bronzat.

4. Muzeul Cristofor Columb

Marele explorator Cristofor Columb a murit in Valladolid in 1506, iar orasul a decis sa construiasca un muzeu in memoria sa, situat in casa lui Diego Columb, nepotul acestuia. Intins pe patru etaje, muzeul contine atat expozitii interactive, cat si hartile vechi ale exploratoului renumit, dar si modele de nave. De asemenea, in locul in care acesta a murit exista o piatra funerara.

5. Casa lui Cervantes

Unul dintre cei mai cunoscuti autori spanioli, Miguel de Cervantes a trait in aceasta casa din Valladolid intre 1604 si 1606, perioada in care celebra carte Don Quijote de La Mancha era publicata. Biblioteca lui Cervantes si toate camerele au fost pastrate exact ca in perioada in care acesta era in viata.