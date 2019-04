Presedintele si co-proprietarul companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriana dupa Aeroflot, Natalia Fileva, a murit intr-un accident aviatic, duminica.



In varsta de 55 de ani, Natalia Fileva, era cea de-a patra cea mai bogata femeie din Rusia, averea ei fiind estimata la 500 milioane de dolari, scrie Realitatea.net.

Femeia de afaceri era co-proprietar al S7 Group, cea mai mare companie aviatica privata din Rusia si a doua ca marime dupa Aeroflot, fiind numita "Doamna de fier" a aviatiei rusesti.

Natalia Fileva s-ar fi aflat in avion cu tatal sau si mergeau in Germania pentru ca acesta sa primeasca un tratament medical.

Fileva era casatorita cu presedintele S7 Group, Vladislav Filev. Cei doi aveau patru copii, dintre care unul era adoptat.

Natalia Fileva si sotul sau au dobandit controlul companiei Siberia Airlines, dupa ce Uniunea Sovietica s-a prabusi. Dupa aceea, numele companiei a fost schimbat in S7 Group. Per total, flota S7 cuprinde 96 de avioane care efectueaza zboruri in 181 de orase din 26 de tari.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.