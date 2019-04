Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat la limita in Istanbul, informeaza Reuters.



UPDATE 12:40- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat succesiv victoria, informeaza AFP. Astfel, candidatul opozitiei, Ekrem Imamoglu, a obtinut 4.159.650 de voturi contra 4.131.761 acordate pentru fostul premier Binali Yildirim, candidatul majoritatii, a declarat Sadi Guven, care a insistat totodata ca sunt in curs de examinare recursuri pentru putin peste 80 de de voturi. Daca vor fi confirmate, aceste rezultate vor fi devastatoare pentru presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a facut uz de toata influenta sa, organizand un plebiscit asupra persoanei sale in plina furtuna economica.

UPDATE 11:00- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie pentru presa acordata in Istanbul, candidatul CHP Ekrem Imamoglu a afirmat, citand numaratoarea facuta de propriul partid, ca a castigat alegerile cu aproape 28.000 de voturi fata de contracandidatul AKP. Peste cateva minute, seful provinciei Istanbul al AKP a declarat ca cel care a castigat scrutinul municipal este candidatul partidului sau Binali Yildirim, cu o diferenta de 4.000 de voturi.

Liderul CHP Kemal Kilicdaroglu a afirma ca formatiunea sa politica s-a impus in cele doua mari orase ale Turciei si ca a obtinut voturi importante la Izmir, pe coasta Marii Egee.

La Ankara, dupa numararea a peste 92% din voturi, candidatul la functia de primar al CHP Mansur Yavas a obtinut 50.6%, devansand cu 3.4% contracandidatul AKP.

La Istanbul, posturile de televiziune au transmis ca dupa numararea a 98.8% din voturi, se inregistra un scor extrem de strans intre candidatul AKP, fostul premier Binali Yildirim, care a obtinut 4.111.219 de voturi si rivalul sau, Ekrem Imamoglu, pentru care au votat 4.106.776 de alegatori. Yildirim si-a declarat victoria, dar a fost contestat de Imamoglu, care a afirmat ca mai sunt inca voturi de numarat. Canalele de televiziune nu au mai actualizat informatiile privind rezultatul numararii voturilor dupa declaratia candidatului AKP.

Potrivit informatiilor furnizate de agentia de stat Anadolu, citate de AFP, Yildirim conducea la Istanbul cu 48.71% fata de 48.65% , cat a obtinut Imamoglu, dupa numararea a 98% din voturi.

In cadrul unei conferinte de presa in Istanbul, presedintele Erdogan a declarat ca partidul sau controleaza 16 din 30 de municipii. Anterior desfasurarii scrutinului de duminica, partidul sau detinea controlul asupra a 18 municipii. Seful statului turc nu a numit cele doua municipii asupra carora formatiunea sa a pierdut controlul.

Presedintele Erdogan a declarat ca se pare ca AKP a pierdut in alegerile municipale din Istanbul, dar a adaugat ca AKP ramane "partidul numarul unu" din Turcia, scrie Agerpres.

"Trebuie sa acceptam ca am castigat si am pierdut unele orase; aceasta este un lucru necesar in democratii", a declarat seful statului turc, potrivit Reuters.

Erdogan s-a angajat sa se concentreze asupra economiei, in perspectiva alegerilor generale din 2023: "Avem inainte o lunga perioada de timp, in care vom realiza reforme economice fara a compromite regulile unei economii de piata libere".

Presedintele turc a mai afirmat, conform AFP, ca partidul de guvernamant isi va corecta "slabiciunile" constatate la aceste alegeri locale.

La scurt timp dupa discursul presedintelui turc, directorul de comunicare al acestuia, Fahrettin Altun, a precizat pe Twitter ca remarcile sefului statului privind rezultatele din Istanbul nu contrazic declaratia de victorie a candidatului AKP Binali Yildirim. "Presedintele nostru nu a avut nicio remarca asupra Istanbulului care sa contrazica declaratia domnului Binali Yildirim", a sustinut Altun.