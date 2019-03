Janet Jackson si legendarele formatii britanice Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie si Deff Lepard au intrat impreuna, vineri, in 'Rock and Roll Hall of Fame', celebrul panteon al muzicii rock, transmite sambata AFP.

Legenda americana a folk-rock-ului Stevie Nicks, care va implini in luna mai 71 de ani, a devenit prima femeie artist ce a fost consacrata de doua ori de celebrul templu al muzicii pop-rock din Cleveland (Ohio), dupa ce a patruns pentru prima oara in Hall of Fame in calitate de membra a trupei Fleetwood Mac, potrivit Agerpres.

Un concert de gala, in onoarea celor sapte artisti/formatii ce au devenit parte a 'Rock and Roll Hall of Fame', a fost organizat la Barclays Center din New York.

In panteonul muzicii pop-rock nu sunt primiti decat artistii care au scos primul lor album in urma cu cel putin 25 de ani

Concertul a fost deschis de Stevie Nicks care a interpretat piesa 'Stand Back'. Adorata solista a formatiei Fleetwood Mac din anii '70, a inceput o cariera solo din 1981 si a devenit prima femeie primita de doua ori in Hall of Fame, atat ca membra a unei formatii cat si pentru cariera solo.

Vedeta pop Janet Jackson, 52 de ani, a fost primita in panteonul Hall of Fame unde se mai afla fratii sai, Michael Jackson si formatia Jackson 5. Reprezentantii Hall of Fame au refuzat sa-l excluda pe Michael Jackson, in pofida acuzatiilor de pedofilie devenite din ce in ce mai rasunatoare dupa moartea sa, acuzatii dezvaluite pe larg intr-un documentar socant ce a fost lansat recent.

"In seara asta, a sosit sora ta mai mica", i s-a adresat, simbolic, Janet fratelui ei, in fata spectatorilor. Vedeta pop a lansat si un mesaj pentru recunoasterea meritelor si introducerea in Hall of Fame a mai multor femei in 2020.

Introducerea lui Janet Jackson demonstreaza vointa Hall of Fame de a nu se limita strict la muzica rock. Deja mai multi rapperi, artisti folk, reggae, soul si R&B au fost inclusi in ultimii ani.

Janet Jackson a refuzat sa cante cu ocazia evenimentului

Mai multe publicatii americane au comentat ca acest refuz poate fi pus pe seama faptului ca reteaua HBO a retransmis acest concert, aceasi retea care a difuzat documentarul "Surviving Neverland" despre abuzurile sexuale comise de Michael Jackson.

Formatia Radiohead, de asemenea, a ales sa nu cante la eveniment, liderul ei, solistul Thom Yorke, declarand recent ca nu mai este impresionat de astfel de premii si onoruri.