”Sunt ingrijorat de vestile potrivit carora Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub control judiciar. Parlamentul European isi sprijina in continuare candidatul la funtia de procuror-sef al Parchetului European. Voi ridica aceasta problema la reuniunea comitetului presedintilor de miercurea viitoare”, a scris Tajani pe Twitter.

Concerned by news that Laura CodruĊ£a Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue at the EP group leaders' meeting next Wednesday.