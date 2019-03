Un rinichi provenind de la o femeie de 35 de ani infectata cu virusul HIV a fost transplantat la o alta persoana seropozitiva, a anuntat joi spitalul american Johns Hopkins din Baltimore, o premiera medicala in Statele Unite, potrivit AFP.



Interventia chirurgicala a fost realizata luni, iar donatoarea, Nina Martinez (35 de ani) va participa la o conferinta de presa online joi, ora 13:00 (17:00 GMT). Primitorul transplantului este anonim.

Martinez a dorit initial sa doneze un rinichi unui prieten, dar, dupa decesul acestuia, a continuat demersul si a facut donatia catre un anonim, precizeaza Johns Hopkins.

Anterior, medicii considerau periculos ca o persoana infectata cu HIV sa ramana cu un singur rinichi.

Decizia realizarii transplantului este dovada increderii pe care oamenii de stiinta o au in medicamentele antiretrovirale, care le permit bolnavilor sa duca o viata normala sau aproape normala.

Unul dintre medicii de la Johns Hopkins, Dorry Segev, estimeaza ca intre 500 si 600 de persoane seropozitive ar putea dona organe in fiecare an in Statele Unite, unde mii de persoane seropozitive mor in asteptarea unui transplant. Pana in prezent, puteau fi transplantate doar organe prelevate de la persoane seropozitive decedate, scrie Agerpres.

In 2016, spitalul a primit autorizatia de a realizat primul transplant de acest fel si a fost, de atunci, in asteptarea unor pacienti compatibili.

Primitorul organului trebuie sa continue tratamentul cu antiretrovirale. La fel trebuie sa procedeze si Nina Martinez.

"Dupa ce il scot pe primitor de pe lista de asteptare, toata lumea castiga un loc, chiar daca au HIV sau nu", a declarat donatoarea pentru Washington Post.