Arifa Sultana, in varsta de 20 de ani, a nascut un copil la sfarsitul lunii februarie, insa 26 de zile mai tarziu a fost dusa din nou de urgenta la spital, dupa ce a acuzat dureri de stomac.

Doctorii au descoperit ca femeia era insarcinata cu gemeni in al doilea uter si i-au facut o cezariana de urgenta.

Gemenii, un baiat si o fata, erau sanatosi, iar nasterea a decurs fara complicatii.

Sultana a nascut primul copil la un spital din districtul Khulna. Douazeci si sase de zile mai tarziu, pe 21 martie,femeia s-a plans de dureri de stomac si a fost dusa de urgenta la spitalul Ad-din din districtul Jessore, a declarat pentru BBC, Sheila Poddar, medicul ginecolog care a efectuat cezariana.

