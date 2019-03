Zgomote suspecte descrise de unii vizitatori ca fiind focuri de arma au provocat panica sambata seara in parcul de distractii Disneyland Paris, situat la circa 30 de kilometri est de capitala Frantei, relateaza duminica dpa si AFP.





Fortele de securitate au declarat inca ca nu au fost trase focuri de arma, precizand ca zgomotele puternice au fost provocate de o scara rulata sau de un ascensor defect.

"Alerta falsa, fortele de securitate confirma ca nu exista pericolul unei amenintari", a anuntat Ministerul de Interne intr-un mesaj pe Twitter in limba engleza, negand zvonurile raspandite pe reteaua de socializare.

"Din cauza unui zgomot, probabil de la un ascensor sau scari rulante, s-a produs panica", a declarat o sursa apropiata investigatiei.

Prefectura locala a declarat ca mai multe persoane au suferit rani usoare. Politia a declarat zona sigura si a parasit parcul inainte de miezul noptii.

Sursele de securitate au declarat ca incidentul a avut loc in zona comerciala a parcului de distractii. Proprietarii de magazine si restaurante au fost rugati sa ramana inauntru in timpul investigatiilor, a informat BFMTV.

Conform cifrelor publicate de Disneyland Paris, peste 320 de milioane de persoane au vizitat parcul de distractii de la deschiderea sa in 1992. Parcul are in jur de 16.000 de angajati si genereaza mai mult de 6% din veniturile din turism din Franta.

Franta se afla in continuare in alerta in urma atacurilor teroriste recente care au indoliat tara.