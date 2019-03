Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere cu doar cateva saptamani inaintea termenului la care Marea Britanie urma sa paraseasca UE, informeaza Reuters.

Soarta Brexitului devine incerta in cazul in care Theresa May va fi inlaturata din fruntea guvernului. Nu este clar cum, cand si chiar daca Marea Britanie va parasi UE, scrie Agerpres.

May, care a votat pentru ramanerea in UE si si-a castigat pozitia politica in haosul de dupa referendumul din 2016, a promis sa duca la bun sfarsit Brexitul, dar si-a subminat pozitia de sef al guvernului prin infrangerea suferita in 2017, care a costat Partidul Conservator, din care face parte, majoritatea parlamentara.

Acordul de retragere din UE a fost respins de parlamentarii britanici de doua ori

Sunday Times face referire in articolul sau la un total de 11 ministri importanti ai cabinetului, fara a-i numi. Acestia considera ca prim-ministrul ar trebui sa se retraga si avertizeaza ca Theresa May a devenit o figura toxica si haotica, a carei judecata "a scapat de sub control".

"Sfarsitul este aproape. Va pleca in 10 zile", a declarat un ministru pentru Sunday Times, sub protectia anonimatului.

"A inceput sa ii scape de sub control judecata. Nu poti fi membru al cabinetului si sa iti bagi pur si simplu capul in nisip", a mai declarat pentru publicatia britanica un alt ministru.

Sunday Times a scris ca David Lidington, vicepremierul de-facto al Theresei May, este unul din candidatii la functia de prim-ministru interimar, in timp ce altii il sustin pe ministrul pentru mediu Michael Gove sau pe detinatorul portofoliului afacerilor externe Jeremy Hunt.

Un grup de ministri nemultumiti o va confrunta pe Theresa May

Ziarul mai informeaza ca grupul de ministri nemultumiti o va confrunta luni pe premier. In cazul in care Theresa May va refuza sa paraseasca postul de premier, acestia vor ameninta cu demisia.

Potrivit publicatiei The Mail on Sunday, Gove este candidatul care ar intruni consensul ministrilor, care il considera pe Lidington prea proeuropean. Dar parlamentarii eurosceptici nu il privesc cu prea multa incredere pe Grove.

Sunday Telegraph a scris ca fostul ministru al educatiei, Nicky Morgan, care a votat pentru ramanerea Marii Britanii in UE, se bucura de popularitate ca succesor al Theresei May in randul mai multor parlamentari importanti favorabili retragerii din UE, fiind apreciat drept un "candidat al unitatii".

Biroul premierului a refuzat sa comenteze informatiile

Anterior, o sursa din Downing Street (resedinta premierului) a declarat pentru Reuters, sub protectia anonimatului, ca informatiile aparute in presa, potrivit carora au avut loc discutii in biroul Theresei May despre plecarea sa, sunt incorecte.