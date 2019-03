Sute de mii de persoane care nu doresc retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana au manifestat sambata in centrul Londrei pentru a solicita organizarea unui al doilea referendum pentru sau impotriva Brexitului, informeaza Reuters.

Participantii au desfasurat pancarte, proclamand ca "Cel mai bun acord este niciun Brexit!" si "Noi cerem o consultare populara!".

Organizatorii au indicat ca aceasta ar putea fi cea mai mare manifestatie anti-Brexit pana acum. Ei au declarat ca au un bun motiv sa creada ca cifra de 700.000 de manifestanti, atinsa - potrivit organizatorilor - in cursul unei adunari de acelasi gen in octombrie, a fost depasita.

Sustinatorii mentinerii Marii Britanii in UE au pornit de la Marble Arch de langa Hyde Park, la amiaza, dupa care s-au indreptat spre biroul premierului, iar apoi spre parlamentul de la Westminster.

In paralel, petitia lansata in aceasta saptamana pentru anularea Brexitului a strans in doar trei zile 4 milioane de semnaturi, dupa apelul lansat de premierul Theresa May deputatilor pentru a ratifica acordul de retragere din UE.

Theresa May a exclus in mai multe randuri organizarea unui nou referendum pentru sau impotriva Brexitului, apreciind ca aceasta ar agrava divizarile si ar fragiliza sprijinul democratiei. Potrivit sustinatorilor Brexitului, un al doilea referendum ar declansa o criza constitutionala majora.

Sefa guvernului a lasat sa se inteleaga vineri ca ea ar putea sa nu supuna la vot saptamana viitoare - pentru a treia oara- acordul privind Brexitul, care a fost deja respins cu o larga majoritate de doua ori de Camera Comunelor din ianuarie pana in prezent.

Potrivit ziarelor Times si Daily Telegraph, presiunile se accentueaza asupra Theresei May ca ea sa demisioneze.

Liderii europeni, care se reunisera joi si vineri la Bruxelles, au amanat data Brexitului din 29 martie pentru 22 mai daca Camera Comunelor ratifica acordul de retragere saptamana viitoare, sau pentru 12 aprilie in caz contrar.

Ei au avertizat vineri Regatul Unit ca dispune de o ultima sansa de a parasi UE in mod ordonat.