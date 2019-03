Un bebelus care s-a nascut cu inima in afara cutiei toracice in Bolivia a fost internat la spitalul Sucre, din Quito, pentru a primi asistenta specializata in timp ce se studiaza posibilitatile de a fi operat, relateaza sambata EFE.





Potrivit agentiei de stiri ABI, fetita a fost transportata la spital de urgenta de tatal sau din localitatea San Juan, la distanta de aproximativ 200 de km de Sucre, scrie Agerpres. Maria Elena Ponce, directoarea spitalului 'Jaime Sanchez Porcel' din Sucre a informat ca fetita a fost stabilizata si primeste ingrijiri de specialitate. Mama copilei, in varsta de 31 de ani, a ramas la San Lucas pentru a se recupera dupa nastere. Departamentul de obstetrica si pediatrie al spitalului studiaza posibilitatea de a opera fetita care la nastere cantarea 2.500 de grame, potrivit ABI. Aceasta malformatie a inimii, foarte rara, care face ca inima sa se dezvolte in afara cutiei toracice, denumita ectopie cardiaca, vizeaza doar intre cinci si opt nasteri dintr-un milion si este dificil de operat. Un caz cu acest tip de malformatii, exceptional in cazul nou-nascutilor, s-a inregistrat in Bolivia in noiembrie anul trecut si a suscitat o ampla preocupare in tara. Inclusiv presedintele tarii, Evo Morales, a cerut Ministerului Sanatatii sa ofere ajutorul necesar copilului si familiei. Ministerul Sanatatii a activat atunci un sistem de urgenta si a transferat nou-nascutul pentru a fi ingrijit la un spital de specialitate. Copilul a fost transportat cu un avion al fortelor armate, avand la bord o echipa de asistenta medicala si un incubator.

