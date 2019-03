Liderul PMP, Eugen Tomac, anunta ca a participat la un eveniment organizat la resedinta lui Donald Trump din Florida, ocazie cu care i-a adresat presedintelui SUA invitatia de a vizita Romania.





"Am fost invitat la resedinta din Florida a Presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o cina festiva organizata de Partidul Republican cu prilejul 'Lincoln Day'. Am raspuns acestei invitatii din partea partenerilor mei politici din Statele Unite, deoarece eu cred cu tarie in parteneriatul dintre statele noastre.(...) Intalnirea cu Presedintele Donald Trump si Melania Trump a fost un moment unic si i-am adresat liderului de la Casa Alba invitatia de a vizita tara noastra", a scris Tomac sambata, pe contul sau de Facebook.

Conform aceleiasi surse, presedintele PMP a discutat cu mai multi politicieni si oficiali americani, carora le-a vorbit despre Romania, despre Republica Moldova si "despre viitorul Europei unite dupa modelul american".

"Eu cred ca orice politician care isi iubeste tara face o politica inteleapta si fructifica orice oportunitate pentru a o ajuta in orice imprejurare. Iar noi avem pentru ce lupta: sa refacem Romania puternica si mare din nou", a mai scris Eugen Tomac.