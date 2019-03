Persoanele cu diabet ar putea avea in curand un nou mod de a imbunatati productia de insulina. O dieta vegana poate imbunatati secretia de insulina si hormoni incretinici in cazul persoanelor cu diabet de tip 2, potrivit unui studiu publicat in revista Nutrients, relateaza UPI.



"Avand in vedere cresterea numarului de persoane cu diabet si cea a costurilor la insulina, acest studiu ne ofera speranta ca exista o solutie la indemana: alimentele din farfuriile noastre", a declarat Hana Kahleova, director de cercetare clinica la Comitetul Medicilor pentru o Medicina Responsabila din Washington si autor al studiului. In timpul studiului de 16 saptamani, participantii au mancat fie burgeri din tofu, fie burgeri din carne, avand aceeasi cantitate de calorii si raport de nutrienti. Cercetatorii afirma ca burgerii din tofu au imbunatatit secretia de insulina postprandiala a participantilor mai mult decat burgerul din carne. Dieta vegana a imbunatatit de asemenea functia beta-celulara, care sintetizeaza, retine si elibereaza insulina, scrie Agerpres. Acest lucru este important deoarece in mod normal diabetul dauneaza functiei beta-celulare la persoanele cu aceasta afectiune. Pe de alta parte, hormonii incretinici contribuie la cresterea secretiei de insulina in timpul mesei si reduc nivelurile de glucoza din sange in organism. Aceasta cercetare sustine un studiu de 16 saptamani de anul trecut, care arata ca o dieta vegana poate imbunatati rezistenta la insulina si functia beta-celulara la adultii supraponderali. Asociatia Americana de Diabet afirma ca 114 milioane de adulti din SUA au diabet sau prediabet. "Rezultatele intaresc dovada ca o dieta vegana ar trebui considerata un tratament de prim-plan pentru diabetul de tip 2", a spus Kahleova.

